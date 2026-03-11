Dubái, Emiratos Árabes Unidos. Estados Unidos informó el martes de la destrucción de 16 embarcaciones iraníes usadas para la colocación de minas. La República Islámica, por su parte, prometió bloquear las exportaciones de petróleo de la región, asegurando que no permitirá la exportación de “ni un solo litro” hacia sus enemigos.

Mientras crecían las preocupaciones sobre el efecto de la guerra en una vía por donde se transporta la quinta parte del petróleo mundial, las fuerzas armadas informaron de la destrucción de las embarcaciones, a pesar de que el presidente Donald Trump dijo en redes sociales que no había reportes de que Irán estuviera colocando explosivos en el estrecho de Ormuz.

PUBLICIDAD

Estados Unidos dio a conocer la cifra, acompañada de imágenes no clasificadas de algunas de las embarcaciones, después de que Trump amenazó con golpear a Irán “a un nivel nunca antes visto” si el país no retiraba de inmediato cualquier mina que haya desplegado en el canal.

Ambas partes endurecieron su postura mientras la guerra entraba a su 11º día. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, prometió nuevamente los ataques más intensos hasta ahora, mientras que el Pentágono detalló el saldo de las lesiones sufridas por las tropas estadounidenses.

Los efectos del conflicto se extendieron por Oriente Medio y más allá. Por su parte, el gobierno de Irán descartó cualquier negociación, amenazó directamente a Trump y ordenó nuevos ataques contra Israel y países árabes del golfo Pérsico.

En Irán, residentes de Teherán dijeron que experimentaron algunos de los bombardeos más intensos de la guerra. Una mujer afirmó que presenció el ataque a un edificio residencial. Ella y otras personas contactadas por The Associated Press hablaron bajo condición de anonimato por temor a represalias. Decenas de miles de iraníes han buscado refugio en zonas rurales.

U.S. forces eliminated multiple Iranian naval vessels, March 10, including 16 minelayers near the Strait of Hormuz. pic.twitter.com/371unKYiJs — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 10, 2026

Líbano reporta más muertes

Ataques israelíes cobraron la vida de siete personas en el sur de Líbano, informó el Ministerio de Salud libanés a primera hora del miércoles.

Un miembro de la Cruz Roja falleció a primera hora del miércoles después de un ataque israelí el lunes contra su unidad mientras rescataban a víctimas de un atentado previo, informó la agencia. Bombardeos israelíes dejaron cuatro muertos el martes, incluido un paramédico de la Autoridad de Salud Islámica, afiliada a Hezbollah, que atendía a heridos.

PUBLICIDAD

Otro ataque israelí mató el martes a un soldado libanés, informó el ejército de Líbano, con lo que se eleva a cinco el número de militares fallecidos en el país desde el inicio del conflicto.

Israel informó que trataba de interceptar misiles de Irán y Hezbollah, que comenzó sus ataques sobre territorio israelí luego de que estalló la guerra.

El Ministerio de Defensa de Arabia Saudí informó a primera hora del miércoles que interceptó varios misiles disparados hacia distintas ubicaciones, incluida la Base Aérea Príncipe Sultán, una importante instalación aérea operada por Estados Unidos y Arabia Saudí. El ministerio señaló que también destruyó drones cerca de ciudades y otros que se dirigían hacia el yacimiento petrolero de Shaybah.

15 Fotos Tras los ataques, residentes reportaron lluvia negra considerada potencialmente tóxica.

En Irak, drones alcanzaron el martes bases militares dentro del Aeropuerto Internacional de Bagdad, señalaron a la AP dos funcionarios de seguridad que hablaron bajo condición de anonimato al no estar autorizados a dar declaraciones a la prensa. Algunos drones cayeron cerca de posiciones de seguridad iraquíes, mientras que otros hicieron blanco cerca de instalaciones de apoyo logístico utilizadas por fuerzas de la coalición que encabeza Estados Unidos, dijo un funcionario.

Emiratos Árabes Unidos anunció el miércoles por la mañana que sus baterías antiaéreas combatían proyectiles iraníes. La nación —donde se ubica la ciudad de Dubái— dijo que los ataques de Irán han provocado la muerte de seis personas y han dejado heridas a otras 122.

En Bahrein se activaron las sirenas a primera hora del miércoles debido a un inminente ataque iraní, un día después de que proyectiles de Irán alcanzaron un edificio residencial en la capital, Manama, cobrando la vida de una mujer de 29 años y dejando heridas a otras ocho personas.

PUBLICIDAD

Pentágono: 140 soldados de Estados Unidos han resultado heridos

El general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, afirmó que las fuerzas armadas estadounidenses alcanzaron más de 5,000 objetivos.

El Pentágono informó por separado el martes que alrededor de 140 militares estadounidenses han resultado heridos desde el inicio de la guerra. Dijo que la “gran mayoría” de estas lesiones han sido menores, y que 108 militares ya han regresado al servicio. Ocho han resultado “gravemente heridos”, y siete han muerto.

En Irán van al menos 1,230 muertos, mientras que en Líbano se reportaron más de 480 decesos y otros 12 en Israel, según funcionarios.

24 Fotos Llegaron a la Base de la Fuerza Aérea de Dover en Delaware el sábado.

Los líderes de Irán se han mantenido desafiantes después de días de intensos ataques contra el cuerpo gobernante del país, el ejército, los misiles balísticos y su programa nuclear. “Definitivamente no buscamos un alto el fuego”, escribió en la red social X el presidente del Parlamento de Irán, Mohammad Bagher Qalibaf.

“Creemos que al agresor hay que darle un puñetazo en la boca para que aprenda una lección y para que nunca vuelva a pensar en atacar a nuestro amado Irán”, señaló.

Un alto funcionario de seguridad iraní, Ali Larijani, advirtió a Trump, asegurando en X que “incluso aquellos más grandes que usted no pudieron eliminar a Irán. Tenga cuidado de que no ser usted el que sea eliminado”. Irán ha sido acusado en otras ocasiones de planear intentos de asesinato contra Trump.

En Washington, el gobierno de Trump se enfrenta a un creciente escrutinio con respecto a la guerra.

“No estoy segura de cuál sea el objetivo final, o cuáles son sus planes”, dijo la senadora demócrata Jacky Rosen, después de una sesión informativa clasificada entre el gobierno y algunos legisladores.

PUBLICIDAD

Arabia Saudí desvía buques petroleros lejos del estrecho de Ormuz

Irán ha golpeado repetidamente infraestructura energética con ataques que parecen tener como objetivo generar suficientes penurias en la economía mundial como para presionar a Estados Unidos e Israel a poner fin a sus ataques. También ha lanzado drones y misiles contra Israel y bases militares estadounidenses en la región.

El mercado bursátil de Estados Unidos se mantuvo estable el martes mientras Wall Street esperaba la siguiente pista sobre el fin de la guerra.

14 Fotos El religioso de 56 años es una figura de la que se sabe muy poco, la mayoría de los iraníes nunca han escuchado su voz y se le ve en público dos veces al año.

En tanto, los precios del petróleo se mantuvieron muy por debajo de sus picos del lunes. Este tipo de incrementos han estremecido a los mercados financieros de todo el mundo debido a las preocupaciones de que la guerra pueda entorpecer el flujo global de petróleo y gas natural durante mucho tiempo.

La Guardia Revolucionaria de Irán reiteró su posición, y dijo en un comunicado que “no permitirá la exportación de ni un solo litro de petróleo de la región hacia el bando hostil y sus socios hasta nuevo aviso”.

Mientras tanto, Amin Nasser, presidente y director general de la empresa petrolera saudí Aramco, dijo que los buques petroleros estaban siendo desviados para evitar el estrecho y que su oleoducto este-oeste alcanzaría esta semana su máxima capacidad de 7 millones de barriles al día que serán trasladados al puerto de Yanbu, en el mar Rojo.

“La situación en el estrecho de Ormuz impide el paso de volúmenes considerables de petróleo de toda la región”, señaló. “Si esto dura mucho tiempo, eso tendrá un impacto serio en la economía mundial”.

PUBLICIDAD

Extranjeros salen de la región

La agencia de Naciones Unidas para los refugiados dijo el martes que más de 667,000 personas en Líbano se habían registrado como desplazadas —100,000 más que el día anterior— y que más de 85,000 personas de Líbano, en su mayoría sirios, habían entrado en la vecina Siria.

El gobierno británico afirmó que el número de vuelos comerciales desde Emiratos Árabes Unidos a Reino Unido está recuperando sus niveles normales, con 32 vuelos desde Dubái a Reino Unido el lunes y otros 36 programados para el martes. Sin embargo, British Airways indicó que ha suspendido los vuelos hacia y desde Jordania, Bahrein, Qatar, Dubái y Tel Aviv hasta finales de este mes.

Muchos extranjeros han salido de la región del golfo Pérsico desde el inicio de la guerra, incluidos más de 45,000 ciudadanos del Reino Unido, dijo la Cancillería británica. Unas 40,000 personas regresaron a Estados Unidos, según el Departamento de Estado.