KIEV, Ucrania— Un ataque con drones rusos contra la ciudad de Sumy, en el noreste de Ucrania, causó la muerte de tres miembros de una misma familia, entre ellos un niño de 13 años y su padre, e hirió a otras dos personas, según informó el lunes un responsable regional.

Rusia ha bombardeado zonas civiles de Ucrania con drones y misiles desde que lanzó su invasión a gran escala contra su país vecino hace más de cuatro años; según cifras de las Naciones Unidas, más de 16 000 civiles han perdido la vida en la guerra. Los esfuerzos de paz liderados por Estados Unidos no han logrado poner fin a los combates.

PUBLICIDAD

El ataque en Sumy alcanzó una vivienda y causó la muerte de un hombre de 36 años, su hijo de 13 años y una mujer de 73 años, que era la madre de la pareja del hombre, según Oleh Hryhorov, jefe de la administración militar regional. La pareja del hombre y su hijo de 10 años resultaron heridos, añadió.

«Su casa quedó destruida», declaró el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy en X. «Una casa normal y corriente, que no era en absoluto un objetivo militar».

El número mensual de víctimas civiles en Ucrania alcanza su nivel más alto en cuatro años

El número de víctimas civiles en los ataques rusos se ha disparado recientemente, según la Misión de Observación de los Derechos Humanos de la ONU en Ucrania, mientras las fuerzas de Moscú luchan por ganar terreno en el campo de batalla.

Al menos 274 civiles murieron y 1, 763 resultaron heridos en Ucrania en mayo —la cifra mensual más alta de víctimas civiles desde abril de 2022—, según se informó a principios de este mes. La mayoría de las víctimas se registran en ciudades alejadas de la línea del frente, según se indicó.

Un ataque nocturno con drones rusos también causó la muerte de una mujer e hirió a tres personas, entre ellas un niño de 11 años, en la ciudad de Zaporizhzhia, al sureste de Ucrania, según informó el responsable regional, Iván Fedorov.

En total, Rusia lanzó durante la noche 88 drones de ataque de largo alcance y un misil balístico, según informó la Fuerza Aérea de Ucrania, y las defensas aéreas derribaron o neutralizaron 79 de los drones.

PUBLICIDAD

Mientras tanto, Ucrania lanzó muchos más drones contra Rusia y los territorios que controla, según el Ministerio de Defensa ruso, al tiempo que Kiev proseguía su campaña de largo alcance contra instalaciones petroleras, transporte militar e infraestructuras.

El éxito de la campaña ha llevado a Crimea, bajo control ruso, a suspender la venta de gasolina para uso civil. Además, todos los campamentos de verano de la Crimea anexionada ilegalmente dejaron de aceptar niños y nuevas reservas desde el lunes hasta el 1 de septiembre por motivos de seguridad, según ha declarado Serguéi Aksyonov, gobernador de la península ocupada nombrado por Rusia.

Misiles de crucero ucranianos atacan una fábrica de productos electrónicos rusa

El Ministerio de Defensa ruso afirmó el lunes que sus fuerzas interceptaron 301 drones ucranianos durante la noche sobre varias regiones rusas, la península de Crimea, el mar de Azov y el mar Negro.

El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, afirmó que se habían derribado 84 drones ucranianos que tenían como objetivo la capital rusa.

No precisó si el atentado había causado daños, pero los cuatro aeropuertos de Moscú suspendieron temporalmente los vuelos tras el atentado.

Asimismo, según informaron las autoridades locales, se procedió a la evacuación de algunos edificios residenciales en la región rusa de Vladímir, al este de Moscú, y en la región de Tula, al sur de la capital, como consecuencia del ataque.

Las defensas aéreas también interceptaron varios objetivos aéreos sobre la ciudad de Vorónezh, en el suroeste de Rusia, según ha declarado el gobernador Alexander Gusev.

Según Gusev, una planta industrial —cuya identidad no reveló— sufrió daños no especificados y tres personas resultaron heridas.

El Estado Mayor de Ucrania afirmó que había utilizado misiles de crucero de alta precisión lanzados desde el aire para atacar una fábrica de Vorónezh que fabrica componentes electrónicos para los sistemas de misiles y de defensa aérea rusos. Calificó los ataques de «exitosos», sin dar más detalles.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.