Una mujer murió y un hombre resultó gravemente herido este jueves después de que un tiburón los atacara en la costa norte de Nueva Gales del Sur, en el este de Australia, según informaron fuentes policiales.

El suceso ocurrió alrededor de las 06:30 hora local (20:30 GMT del miércoles) en el parque nacional Bahía Crowdy, cerca del campamento de la playa Kylies, a donde acudieron los servicios de emergencia tras recibir avisos de que dos personas, ambas de unos veinte años, habían sido atacadas.

La mujer falleció antes de que llegaran los paramédicos, pese a la asistencia que recibió por parte de testigos en la playa. El hombre, en estado crítico, fue estabilizado por el personal sanitario y, posteriormente, trasladado en helicóptero al hospital John Hunter, en la ciudad de Newcastle, en el mismo estado.

La playa en la que tuvo lugar el ataque ha sido cerrada hasta nuevo aviso y las autoridades se encuentran investigando qué especie de tiburón estuvo involucrada en este.

Según señaló la cadena pública australiana ABC, se habían registrado avistamientos previos de tiburones en la zona, cuya ubicación es aislada, aunque la playa es popular y concurrida.

En septiembre, un hombre falleció tras ser atacado por un “gran tiburón” mientras practicaba surf con amigos en una playa del norte de Sídney.

Los escualos -especialmente el gran tiburón blanco-, al igual que los cocodrilos, son dos de los animales más temidos de Australia, debido a sus esporádicos ataques a humanos, algunos de ellos mortales.

En lo que va del año, se han reportado al menos una decena de ataques de tiburón en el país, incluido uno a un niño de 9 años que logró sobrevivir, y de los cuales cinco han resultaron mortales.

Según una base nacional de incidentes, desde 1791 hasta 2025 se han registrado más de 1,280 ataques de tiburón en Australia, de los cuales aproximadamente 260 han sido mortales.