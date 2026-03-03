LONDRES. Los daños sufridos por tres instalaciones de Amazon Web Services en Oriente Medio a causa de ataques con drones iraníes ponen de manifiesto el rápido crecimiento de los centros de datos en la región, así como la vulnerabilidad de la industria ante los conflictos.

La división de computación en la nube de la compañía, Amazon Web Services, informó el lunes por la noche que dos centros de datos en los Emiratos Árabes Unidos fueron impactados directamente y que otra instalación en Baréin también sufrió daños tras el aterrizaje de un dron en las cercanías.

PUBLICIDAD

“Estos ataques han causado daños estructurales, interrumpido el suministro eléctrico a nuestra infraestructura y, en algunos casos, han requerido actividades de extinción de incendios que resultaron en daños adicionales por agua”, declaró AWS en una actualización en su panel de control en línea.

Ayer por la noche, la empresa indicó que las labores de recuperación en los centros de datos de los EAU estaban progresando.

A diferencia de interrupciones anteriores de AWS relacionadas con software que provocaron interrupciones generalizadas a nivel mundial, estos ataques con daños físicos parecen haber provocado solo interrupciones localizadas y limitadas.

Amazon Web Services aloja muchos de los servicios en línea más utilizados del mundo, proporcionando infraestructura de computación en la nube en segundo plano a numerosos departamentos gubernamentales, universidades y empresas.

La compañía recomendó a los clientes que utilizan servidores en Oriente Medio migrar a otras regiones y redirigir el tráfico en línea fuera de los Emiratos Árabes Unidos y Baréin.

“Amazon ha configurado sus servicios, por lo general, de modo que la pérdida de un solo centro de datos sea relativamente poco importante para sus operaciones”, afirmó Mike Chapple, profesor de TI en la Facultad de Negocios Mendoza de la Universidad de Notre Dame.

Otros centros de datos en la misma zona pueden tomar el control, y la mayoría de las veces esto ocurre sin problemas a diario para equilibrar las cargas de trabajo, añadió.

“Dicho esto, la pérdida de varios centros de datos dentro de una zona de disponibilidad podría causar graves problemas, ya que se podría llegar a un punto en el que simplemente no haya suficiente capacidad restante para gestionar todo el trabajo”.

PUBLICIDAD

Amazon no suele revelar el número exacto de centros de datos que opera en todo el mundo.

Solo indica que sus centros de datos están agrupados en 39 regiones geográficas, tres de ellas en Oriente Medio, que abarcan los Emiratos Árabes Unidos, Baréin e Israel.

Cada región de AWS está dividida en al menos tres zonas de disponibilidad de centros de datos, cada una aislada y separada físicamente por una distancia considerable, aunque todas se encuentran a menos de 100 kilómetros (60 millas) entre sí y conectadas por redes de latencia ultrabaja que reducen el retraso en la transmisión de datos.

AWS afirma que sus centros de datos cuentan con conexiones redundantes de agua, electricidad, telecomunicaciones e internet para que podamos mantener operaciones continuas en caso de emergencia.

También cuentan con seguridad física, pero estas medidas, que incluyen guardias de seguridad, vallas, videovigilancia y sistemas de alarma, están diseñadas para mantener alejados a los intrusos en lugar de defenderse de ataques con misiles.

Chaple afirmó que los ataques son un recordatorio de que la computación en la nube no es mágica y que aún requiere instalaciones físicas sobre el terreno, que son vulnerables a todo tipo de desastres.

Los centros de datos gestionados por AWS y otros operadores son instalaciones enormes y difíciles de ocultar, añadió.

“Las organizaciones que utilizan servicios de cualquier proveedor de nube en Oriente Medio deberían tomar medidas inmediatas para trasladar su computación a otras regiones”, declaró Chapple.