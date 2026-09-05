El director general de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructuras y Edificaciones (Onesvie) de la República Dominicana, ingeniero Leonardo de Jesús Reyes Madera, declaró ante el tribunal que el techo de la discoteca Jet Set colapsó como consecuencia del exceso de peso acumulado sobre la estructura, cuya carga llegó a superar varias veces la contemplada en el diseño original.

Reyes Madera compareció como testigo a cargo del Ministerio Público en el juicio de fondo que se sigue en contra de Antonio y Maribel Espaillat, ante la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional, donde explicó los principales hallazgos del informe pericial elaborado sobre las causas del desplome del techo del establecimiento, tragedia que dejó 236 personas muertas y más de 80 heridos.

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50 Fotos Hace un año, 236 personas fallecieron tras el desplome de uno de los centros de diversión más populares de la capital dominicana.

Uno de los aspectos centrales de su exposición fue el espesor de la capa de mortero de arena y cemento colocada sobre el techo para generar la pendiente necesaria para el drenaje de las aguas de lluvia. De acuerdo con el perito, el proyecto original contemplaba un espesor de aproximadamente siete centímetros para esa capa. Sin embargo, durante la inspección de los restos de la estructura, fueron encontradas mediciones de hasta 37.5 centímetros.

Explicó que esa diferencia representaba un incremento considerable del peso que debía soportar la estructura.

Mientras el diseño contemplaba aproximadamente 160 libras por metro cuadrado para ese componente, las condiciones encontradas representaban más de 650 libras por metro cuadrado.

El ingeniero también explicó al tribunal que, con el paso de los años, sobre el techo fueron instalados múltiples equipos y estructuras, entre ellos unidades de aire acondicionado, tanques de agua y casetas.

Según el informe pericial, esas modificaciones pudieron ser documentadas mediante imágenes satelitales de Google Earth correspondientes al período entre 2011 y 2025.

Reyes Madera indicó que en 2011 podían observarse siete elementos instalados sobre la cubierta, mientras que para el período comprendido entre 2022 y 2025 los peritos llegaron a identificar 17 instalaciones.

El especialista explicó que la normativa establece una carga viva máxima de 100 kilogramos, equivalentes a unas 220 libras, por metro cuadrado para un techo.

Sin embargo, sostuvo que la acumulación progresiva de equipos e instalaciones incrementó significativamente las cargas sobre la estructura.

De cine a discoteca

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Durante su testimonio, Reyes Madera explicó que el inmueble había sido concebido originalmente como una sala de cine de un solo nivel, con una estructura de techo metálico liviano a dos aguas.

Posteriormente, la edificación experimentó cambios de uso hasta convertirse en un centro de entretenimiento nocturno.

El perito señaló que el techo original fue sustituido por un sistema de losas de concreto postensadas, fabricadas y vaciadas directamente en el lugar.

Explicó que una losa postensada utiliza elementos de refuerzo que son tensados después de que el concreto ha sido colocado, con el propósito de mejorar su comportamiento estructural.

Peritos descartaron terremoto, incendio y explosión

Antes de establecer la sobrecarga como causa del colapso, el equipo técnico de la ONESVIE investigó otras hipótesis.

Reyes Madera indicó que se solicitó información a la Oficina Nacional de Meteorología para determinar si algún fenómeno atmosférico pudo haber provocado o contribuido al desplome.

También se consultó al Centro Nacional de Sismología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) para establecer si había ocurrido algún movimiento telúrico en el momento de la tragedia.

Según explicó, las informaciones recibidas permitieron descartar ambas posibilidades.

El equipo también solicitó informes al Cuerpo de Bomberos debido a versiones sobre un supuesto incendio ocurrido previamente en el establecimiento, así como a una unidad especializada de la Policía Nacional para determinar si existía evidencia de una explosión.

El perito afirmó que esas hipótesis también fueron descartadas y que los informes correspondientes forman parte del expediente pericial.

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Aplicaron análisis de demanda y capacidad

Una vez descartadas las demás hipótesis, los especialistas realizaron un análisis basado en el principio de ingeniería estructural denominado “demanda-capacidad”.

Reyes Madera explicó que cada elemento estructural tiene una capacidad determinada para resistir cargas y que el fallo puede producirse cuando la demanda aplicada supera esa capacidad.

De acuerdo con sus explicaciones, los cálculos realizados sobre los elementos horizontales del techo de Jet Set determinaron que las cargas existentes superaban ampliamente la capacidad para la cual habían sido diseñados.

El equipo pericial también utilizó el programa especializado ELS (Extreme Loading for Structures), herramienta empleada para realizar simulaciones y reconstrucciones de colapsos estructurales.

Según el ingeniero, el programa permitió reproducir la secuencia del desplome y analizar la trayectoria de los fragmentos de concreto encontrados en la escena. También permitió estudiar el patrón de agrietamiento identificado en las vigas postensadas, particularmente en el área cercana a la esquina sureste de la cubierta.

Durante la investigación, los técnicos encontraron evidencia de que una columna había sido removida de una de las zapatas de la estructura. El ingeniero explicó que las columnas constituyen elementos fundamentales para transmitir las cargas de las partes horizontales hacia la cimentación y que la eliminación de una puede afectar la estabilidad de una edificación.

Sin embargo, fue enfático al señalar que la columna ausente no fue la causa del colapso del techo. Según su conclusión pericial, el desplome estuvo relacionado con la acumulación de cargas permanentes y vivas sobre la estructura.

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Para elaborar el informe, un equipo de arquitectos e ingenieros de la ONESVIE reconstruyó digitalmente la edificación tal como se encontraba antes del colapso. El levantamiento fue realizado a partir de mediciones obtenidas de las partes de la estructura que permanecieron en pie.

Los trabajos incluyeron plantas, elevaciones y la identificación de modificaciones realizadas a lo largo de los años, entre ellas cortes de columnas para modificar áreas del escenario y aperturas destinadas a la instalación de barras y otros espacios.

Al resumir sus conclusiones ante el juez, Reyes Madera sostuvo que el techo de Jet Set terminó colapsando debido a una acumulación de peso superior a la capacidad para la cual había sido diseñado.

El especialista explicó que sobre la losa de concreto postensada se fueron acumulando equipos, tanques, instalaciones y otros elementos, a lo que se sumó el peso de una capa de mortero considerablemente más gruesa que la contemplada en el diseño original.

La combinación de esas cargas, según el informe presentado por el perito, provocó que la demanda sobre los elementos estructurales superara su capacidad de resistencia y desencadenara el colapso de la cubierta.