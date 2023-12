El atroz feminicidio de una niña de 15 años ha causado conmoción en Colombia. Las autoridades hallaron el cuerpo desmembrado de la menor dentro de un taller de pinturas automotriz el viernes en la tarde, en el barrio San Judas, en Cali. La adolescente fue reportada como desaparecida la noche del jueves.

El principal sospechoso de los hechos fue identificado como Harol Andrés Echeverry, quien la habría abordado en la calle mientras ella se dirigía a realizar un encargo de su padre. El establecimiento donde el feminicida trabajaba como guardia de seguridad y donde cometió el crimen, está ubicado a solo cuatro casas de donde vivía la menor. Car Center, la empresa en la que trabajaba Echeverry emitió un comunicado en el que repudiaron los actos de su empleado y ofrecieron una recompensa por la captura del hombre. Además, revelaron que el hombre hurtó un vehículo propiedad de la empresa en el que huyó tras cometer el brutal crimen.

“Desde la administración de Car Center repudiamos y condenamos los hechos acontecidos en la madrugada del 8 de diciembre del 2023 en inmediaciones de nuestras instalaciones”, señalaron. Asimismo, comentaron que, en efecto, Harol Andrés Echeverry, se desempeñó como vigilante de la empresa, “quien se dio a la fuga en un vehículo tipo motocicleta marca Discover de placa EQP 37D perteneciente a nuestra empresa”. Por último, la empresa reiteró la recompensa de las autoridades, la cual alcanza la cifra de 100,000,000 millones de pesos ($25,000 aproximadamente) por quién brinde información que permita la captura y judicialización de este sujeto a las autoridades pertinentes. “Estamos prestos a brindar toda la colaboración con las entidades judiciales ante este hecho aberrante y doloroso que no solo enluta una familia en su corazón, si no que acabo con el trabajo arduo y sostenimiento de 9 familias más”, concluyeron.

A pocas horas de conocerse el crimen, trascendió que desde hace algún tiempo, el presunto asesino acosaba a Michel Dayana González, la adolescente de 15 años de la que abusó sexualmente, antes de asesinarla y desmembrar su cuerpo. Genaro González Valencia, padre de la joven de 15 años, reveló a ‘Caracol Radio’ que no conocían al señalado ni tenían un trato cercano con él. Aun así, tras los más recientes acontecimientos, su hija mayor le confesó que el hombre acosaba sexualmente a Michel cuando se dirigía al colegio.

Ella tenía que pasarse al otro lado de la cuadra para que él no la mirara y todo eso”, detalló para el medio citado anteriormente.

González le perdió la pista a su hija el pasado jueves 7 de diciembre, después de que ella saliera a comprar unos comestibles. Media hora después de que la menor partiera de su vivienda, y ante la preocupación de que algo le hubiese ocurrido, el hombre comenzó a llamarla insistentemente, pero no obtuvo respuesta de vuelta.

“Le había dejado 2 mil pesos como costumbre, todos los días se los dejaba por debajo de la puerta porque yo me iba a trabajar muy temprano. Ese día le dejé los 2.000 pesos y creo que no los vio, entonces cuando yo llego a la casa los dejo encima del mesón, entonces ella dice: ‘Esos 2.000 pesos son míos, regálemelos que voy a ir a comprar unos mecatos’, entonces le dije: ‘Hágale rápido porque tenemos que salir para que se bañe y se cambie’. Me dijo: ‘Bueno, papi, no me demoro’. Esa fue la última vez que vi a mi hija”, relató el progenitor de la víctima a ‘Caracol Televisión’.