Bogotá. Abelardo de la Espriella, un candidato ajeno al sistema y respaldado por el presidente estadounidense Donald Trump, parece haber ganado las elecciones presidenciales de Colombia, lo que convierte al país en el más reciente de América Latina en haber elegido un liderazgo más conservador.

De la Espriella encabezaba la contienda frente a su rival Iván Cepeda por cerca de un punto porcentual —unos 251,000 votos—, luego de que casi todos los sufragios habían sido contabilizados el lunes. Las autoridades aún no han declarado un ganador. Cepeda ha impugnado los resultados, pero es poco probable que esa revisión modifique el desenlace.

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De la Espriella hizo campaña con un enfoque de mano dura contra el crimen, lo que incluye el cancelar las conversaciones de paz con grupos insurgentes colombianos y construir megaprisiones, como la de El Salvador. Trump dijo que este candidato —un abogado y empresario apodado “El Tigre”— era el que podía restablecer el orden público en Colombia.

A continuación presentamos un vistazo a los países de América Latina que han elegido presidentes conservadores en los últimos años:

Argentina elige a un libertario para enfrentar la inflación

Javier Milei, economista y comentarista de televisión apodado “El León”, ganó las elecciones presidenciales de Argentina en noviembre de 2023, luego de prometer recortar el gasto público y enfrentar el problema inflacionario que arrastra la nación sudamericana desde hace décadas. El libertario derrotó al movimiento peronista gobernante.

Durante su mandato, Milei ha impedido que el banco central del país imprima dinero para financiar el déficit del gobierno y ha recortado el gasto público, medida que ha incluido despedir empleados del Estado y frenar la inversión en programas de infraestructura pública, al igual que una reducción en los subsidios a las facturas de servicios públicos.

La inflación de Argentina ha descendido de 211% en 2023 a 32% en 2025. Sin embargo, algunos han responsabilizado a las políticas de austeridad de Milei de reducir el nivel de vida de muchos argentinos, incluidos los trabajadores del sector público.

Ecuador reelige a un gobernante que favorece a los militares

Daniel Noboa, integrante de una de las familias más ricas de Ecuador, fue reelegido para un mandato de cuatro años en abril de 2025, al ganar la elección con 56% de los votos. El gobernante conservador les ha dado a las fuerzas armadas un papel más destacado en el suministro de seguridad a ciudades costeras asoladas por grupos de narcotraficantes, los cuales se disputan el control de puertos y de rutas de tráfico de drogas.

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Pero la estrategia no ha reducido de manera sustancial las tasas de homicidios. El gobierno también ha sido acusado de cometer violaciones a los derechos humanos, tales como ejecuciones extrajudiciales.

Durante la gestión de Noboa, las fuerzas armadas de Ecuador han comenzado a realizar operaciones conjuntas con Estados Unidos para combatir el narcotráfico. El mandatario también impulsó la reapertura de una base militar estadounidense en territorio ecuatoriano, pero la propuesta fue rechazada en un referendo el año pasado.

Honduras vuelve al partido conservador

Nasry Asfura, inversionista inmobiliario y exalcalde del Partido Nacional, ganó por estrecho margen las elecciones presidenciales en Honduras en noviembre, al derrotar a su rival más cercano por menos de un punto porcentual.

Asfura, que pertenece al mismo partido que el expresidente Juan Orlando Hernández —indultado por Trump tras ser declarado culpable de narcotráfico—, recibió el respaldo del presidente de Estados Unidos, quien amenazó con cortar la ayuda al pequeño país centroamericano si Asfura no era elegido. En el gobierno de Asfura, Honduras ha recibido a decenas de deportados de terceros países mediante un acuerdo que firmó con Washington en 2025, la mayoría de ellos ciudadanos guatemaltecos.

El Kast de Chile derrota al movimiento progresista

José Antonio Kast, conservador y católico practicante, ganó las elecciones presidenciales de Chile en diciembre con 58% de los votos, al vencer a un gobierno progresista que estuvo en el poder durante los cuatro años previos.

En sus campañas, Kast aprovechó los temores por el aumento de las tasas de criminalidad en Chile, y dijo que expulsaría a migrantes de países como Venezuela y Haití que habían estado trabajando en territorio chileno sin permisos de residencia. Una de sus primeras medidas tras asumir el cargo ha sido ampliar una zanja a lo largo de las fronteras con Perú y Bolivia, en un intento —según dice su gobierno— de frenar el narcotráfico y la migración.

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Recientemente, el gobierno de Kast ha enfrentado protestas por el incremento del desempleo y los recortes presupuestarios, que han afectado a empleados públicos.

Costa Rica propone mano dura contra el crimen

Laura Fernández, ministra de Economía durante el gobierno del expresidente conservador Rodrigo Chaves, ganó las elecciones de Costa Rica en febrero con 48% de los votos, venciendo a su rival más cercano por 15 puntos porcentuales y superando el 40% de los sufragios necesarios para evitar una segunda vuelta.

Durante su campaña, Fernández propuso medidas de mano dura contra el crimen, incluido un estado de excepción que le permitiría a la policía detener a sospechosos sin órdenes judiciales, y dijo que construiría una megaprisión inspirada en el notorio Centro de Confinamiento del Terrorismo de El Salvador.

El gobierno de Fernández ha recibido varios vuelos con migrantes de terceros países deportados por Estados Unidos, en cumplimiento de un acuerdo que firmó su antecesor el año pasado. En junio, uno de esos vuelos transportó a migrantes de China, Vietnam, Colombia y Azerbaiyán.