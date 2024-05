( The Associated Press )

La cifra de muertos tras el derrumbe de un tramo de autopista en el sur de China subió a 48 el jueves mientras continuaban los esfuerzos en la región montañosa. Más de 20 autos cayeron colina abajo cuando se desprendió una sección de la carretera.

Había tres personas no identificadas a la espera de pruebas de ADN, según autoridades en la ciudad de Meizhou. En un primer momento no estaba claro si estaban muertas, lo que elevaría la cifra de muertos a 51. Otras 30 personas sufrieron lesiones que no ponían en riesgo su vida.

El suceso ocurrió en torno a las 2 de la mañana del miércoles tras un mes de fuertes lluvias en una zona montañosa de la provincia de Guangdong. Varios vehículos cayeron de la carretera y se incendiaron.

La búsqueda seguía en marcha, según indicó el alcalde de la ciudad de Meizhou, Wang Hui, en una conferencia de prensa por la tarde. No se habían encontrado ciudadanos extranjeros entre las víctimas, señaló.

Las labores de búsqueda se veían complicadas por la lluvia y los deslizamientos de tierra y gravilla. El desastre dejó una marca de color tierra en un paisaje de bosque frondoso.

“Como algunos de los vehículos implicados se incendiaron, la dificultad de la operación de rescate se ha incrementado”, explicó Wen Yongdeng, secretario del Partido Comunista para la oficina de manejo de desastres de Meizhou.

“La mayoría de los vehículos quedaron enterrados durante el colapso, con una gran cantidad de tierra sobre ellos”, indicó.

Las prolongadas e intensas precipitaciones han saturado la tierra en la zona, “lo que la hace propensa a desastres secundarios durante el proceso de rescate”, añadió.