MELBOURNE, Australia. El organismo australiano de seguridad en línea anunció el martes que está considerando emprender acciones legales contra Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok y YouTube, alegando que no están haciendo lo suficiente para impedir que los menores australianos de 16 años accedan a sus plataformas.

Los expertos señalan que los tribunales australianos podrían determinar qué medidas razonablemente se espera que tomen las plataformas en virtud de las leyes que entraron en vigor el 10 de diciembre, las cuales prohíben a los menores tener cuentas.

Julie Inman Grant, Comisionada de Seguridad en Línea de Australia, publicó el martes su primer informe de cumplimiento desde la entrada en vigor de dichas leyes, en el que exige a 10 plataformas la eliminación de todas las cuentas de usuarios australianos menores de 16 años.

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Si bien se desactivaron 5 millones de cuentas australianas, un número considerable de menores australianos continúa manteniendo cuentas, creando nuevas y eludiendo los sistemas de verificación de edad de las plataformas, según el informe.

Inman Grant declaró que su oficina tiene “preocupaciones significativas sobre el cumplimiento” de la mitad de esas 10 plataformas. Su oficina estaba reuniendo pruebas contra las cinco plataformas por no haber tomado las medidas razonables para evitar que menores de edad tuvieran cuentas.

Los tribunales podrían imponer multas de hasta 49.5 millones de dólares australianos (33 millones de dólares estadounidenses) por incumplimientos sistemáticos. El Departamento de Seguridad Digital decidirá a mediados de año si inicia acciones legales contra alguna plataforma.

Las plataformas con restricción de edad que no están bajo investigación son Reddit, X, Kick, Threads y Twitch.

La ministra de Comunicaciones, Anika Wells, afirmó que las cinco plataformas criticadas estaban incumpliendo deliberadamente la ley australiana.

“Las plataformas de redes sociales están optando por cumplir con lo mínimo indispensable porque quieren que estas leyes fracasen”, declaró Wells a la prensa.

“Esta es una ley pionera a nivel mundial. Somos los primeros en el mundo en implementarla. Por supuesto, no quieren que estas leyes funcionen porque buscan disuadir a la docena de países que, desde el 10 de diciembre, han seguido el ejemplo de Australia”, añadió.

eSafety identificó “malas prácticas”, como plataformas que permiten intentos ilimitados para que un usuario supere sus métodos de verificación de edad y que lo inciten a intentarlo incluso después de declararse menor de edad.

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Meta, propietaria de Facebook e Instagram, declaró a Associated Press su compromiso de cumplir con la prohibición de las redes sociales en Australia. “También hemos dejado claro que determinar con precisión la edad en línea es un desafío para toda la industria”, indicó el comunicado.

Snap Inc., la empresa matriz de Snapchat, informó que ha bloqueado 450,000 cuentas en cumplimiento de la ley y que continúa bloqueando más a diario.

“Snapchat mantiene su firme compromiso de implementar medidas razonables conforme a la legislación y de apoyar su objetivo fundamental de mejorar la seguridad en línea para los jóvenes australianos”, afirmó Snap en un comunicado.

TikTok declinó hacer comentarios el martes y Alphabet Inc., propietaria de YouTube y Google, no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios.

Lisa Given, experta en ciencias de la información de la Universidad RMIT en Melbourne, afirmó que esperaba que los tribunales decidieran si las plataformas habían tomado medidas razonables para excluir a los menores.

“Si una empresa tecnológica ha dicho: ‘Hemos implementado un sistema de verificación de edad, hemos tomado todas estas medidas’, eso es razonable. Aunque las tecnologías de verificación de edad tengan fallos, ¿de quién es la culpa? ¿Deberían ser responsables de una tecnología que no es 100% infalible y que probablemente no lo será en un futuro próximo?“, declaró Given.

“Ese es el quid de la cuestión: qué considerarán razonable los tribunales”, añadió.

Reddit ha presentado una de las dos demandas constitucionales contra la prohibición de las redes sociales ante el Tribunal Superior de Australia. La otra fue presentada por Digital Freedom Project, un grupo de defensa de los derechos con sede en Sídney que no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios el martes.

Ambas demandas alegan que la ley es inconstitucional porque infringe la libertad implícita de comunicación política en Australia.

Según informó Reddit el martes, la audiencia preliminar está programada para el 21 de mayo, fecha en la que el tribunal fijará la fecha para los alegatos orales.