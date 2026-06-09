El Gobierno griego advirtió este martes, en base a presuntas confesiones de un sospechoso detenido recientemente, de que el grupo terrorista islamista Hamás podría estar planeando atentados en suelo europeo.

En declaraciones a la emisora Action24, el ministro griego de Protección Ciudadana, Mijalis Jrisojoidis, aseguró que un hombre palestino de 37 años arrestado el pasado sábado en la isla helena de Creta ha admitido preparativos para un ataque terrorista contra objetivos israelíes en un país europeo.

“Según la confesión de este hombre, recibió entrenamiento en Malasia y se estaba preparando para llevar a cabo un acto terrorista en un país europeo”, dijo Jrisojoidis, destacando que el sospechoso “no actuaba solo”.

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“Hamás no ha atacado a ningún país de Europa. Nunca ha llevado a cabo operaciones fuera de Israel. Esto, de repente, supone un cambio de estrategia”, estimó el político conservador, y recalcó que sería una amenaza “muy peligrosa” si esta hipótesis se confirma.

“Se trata de una red; nadie actúa solo, como algunos han dicho. Nadie puede actuar en solitario”, apuntó el político.

Añadió que la detención del hombre fue el resultado de una colaboración entre diversos servicios de información y de inteligencia.

Según la emisora pública ERT, el detenido, oriundo de la Franja de Gaza, llegó a Grecia en 2023 y el mismo año obtuvo el estatus de asilo en el país.

Luego viajó a Alemania y posteriormente se habría trasladado a Malasia, donde supuestamente se entrenó en un campo de Hamás antes de regresar a Creta, donde hasta su detención trabajaba como electricista en un establecimiento hotelero.

Los planes de atentado podrían haber tenido como objetivo un crucero israelí que tiene previsto llegar este martes a Creta, informaron varios medios locales.

Además, el hombre había alquilado un apartamento en Atenas, en el que la Policía se incautó material de laboratorio y productos químicos que podrían utilizarse para la fabricación de una bomba.

Esta detención se produjo pocas semanas después de que la Policía de Chipre arrestara, el 21 de mayo, a dos palestinos bajo la sospecha de terrorismo.

Uno de ellos, de 38 años, habría supuestamente organizado y financiado el viaje a Malasia del supuesto confesor, con el fin de que éste recibiera un entrenamiento con explosivos, informó este martes el diario Kathimerini.