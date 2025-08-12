Santo Domingo. Las autoridades migratorias dominicanas informaron el lunes que detuvieron “con fines de investigación” a la empresaria y exalcaldesa de la comuna haitiana de Arcahaie, Rosemila Petit-Frére, luego de haber entrado a República Dominicana con una elevada suma de dinero en cheques.

Petit-Frére arribó la noche del domingo al Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón, en la norteña provincia de Puerto Plata, en un vuelo procedente de Canadá, tras lo cual quedó bajo arresto.

“Fue aprehendida por las autoridades migratorias para interpelarla sobre informes de inteligencia recibidos que señalaban que traería consigo una alta suma de dinero”, dijo la Dirección General de Migración.

Explicó que al ser inspeccionada Petit-Frére por los diferentes organismos de seguridad dominicanos no le hallaron dinero en efectivo, pero sí cheques de diferentes montos, por lo que fue escoltada hasta Santo Domingo, para continuar con los interrogatorios y ser entregada a las autoridades haitianas. No especificaron la suma encontrada.

En 2023, Petit-Frére fue objeto de investigaciones judiciales en Haiti bajo la sospecha de haber malversado fondos de la caja de asistencia social.

Petit-Frére era la propietaria del medio Radio Tele Monopole hasta que abandonó el país luego de que en abril de 2024 el entonces primer ministro de Haiti, Ariel Henry, tuvo que dimitir en medio de una espiral de violencia. No está claro si en este momento sigue teniendo alguna participación en esa empresa.

Las autoridades migratorias dominicanas indicaron que a Petit-Frére se la trata con respeto y se le garantiza su integridad.