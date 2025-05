El homicidio en vivo de la famosa tiktoker mexicana Valeria Márquez sigue generando preguntas, pues han salido a la luz fragmentos de video en los que la misma víctima parecía anunciar que algo malo le iba a pasar.

Tras su repentino y violento homicidio, son muchas las voces que han aparecido, amigas, viejos mensajes, antiguas publicaciones y ahora un nuevo testimonio que habla de otra amenaza que habría sufrido la influencer en plena discoteca: ‘La muerte está cerca a ti’.

‘Tú divirtiéndote y yo acá’, nueva amenaza contra Valeria Márquez sale a la luz

Cabe resaltar que Valeria había denunciado públicamente estar recibiendo amenazas por parte de quien sería su expareja. En uno de los mensajes, el hombre le decía:

“No conoces mis peores lados. Vivimos en la misma casa, ya verás cuando llegue”, a lo que ella respondió: “¿Es amenaza?”.

Sin embargo, otro nuevo testimonio sale a la luz sobre una nueva situación de amenaza que vivió la tiktoker en una discoteca, según lo aseguró una allegada de la víctima.

“Se supo que la amenazaron una vez, que estaba en un antro. Y que, ‘por qué te diviertes’, que no sé qué tanto, ‘tú divirtiéndote y yo acá’”, señaló.

Además, agregó que para su circulo social aparentemente eran situaciones conocidas: “Muchos le decían: ‘güey, tu muerte está cerca de ti’, y así, pero… pues no me lo imaginaba, no así”.

Las nuevas pistas ahora hacen parte de las piezas claves de la investigación que intenta esclarecer si el crimen fue premeditado y quiénes podrían estar involucrados, directa o indirectamente.

Nuevos detalles sobre el sicario que asesinó a la ‘influencer’

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, informó que existen “tres líneas de investigación” en el caso de Valeria Márquez. Sin embargo, no específico cuáles son estas.

No obstante, dio a conocer los detalles que se conocen, hasta el momento, sobre el sujeto que disparó contra la víctima.

El medio de comunicación En Punto reveló que el gobernador dijo que “el análisis de cámaras han permitido conocer la ruta de escape” tras cometer el crimen. Al mismo tiempo que agregó que hay la posibilidad de “hayan participado cómplices”.

El medio en mención agregó que las autoridades han logrado entrevistar a más de 20 personas, entre las que se encuentra Erika, la mujer que se encontraba con Valeria en el momento del feminicidio.

La mujer decidió acercarse por voluntad propia para entregar su declaración de lo que sucedido ese día, ayudando a elaborar el retrato hablado del asesino de la creadora de contenido.

La última pista: un ramo de flores pidiendo perdón

Algunos días después del asesinato de la mujer, un ramo de flores con una cinta que dice “perdón” se convirtió en pieza clave para intentar dar con el paradero del responsable. Esta misteriosa ofrenda apareció el pasado lunes, 19 de mayo, a las afueras del centro estético en donde fue asesinada.

El ramo, con rosas y envuelto en un papel negro, fue dejado al lado de otros presentes que han llevado algunas personas a las afueras del lugar en el que fue asesinada la mujer. Ahora, las autoridades tomaron muestras de los restos de material genético que podría tener el “regalo” para intentar dar con la persona que lo envió, pues se hace extraña esta interacción.

Tras el hallazgo del ramo de flores, los agentes procedieron a taparlo con una caja y descartaron al hombre que las dejó ahí, pues al ser un mensajero no tenía información del remitente. Solo le pidieron dejarlas y tomar una foto para confirmar.

La Fiscalía del Estado de Jalisco no ha notificado la vinculación de un nombre específico a la investigación como responsable, pero sí llamó a declaración a varias personas.

La estética que creó fue el lugar donde la asesinaron: así luce ahora

Blossom The Beauty Lounge ahora luce un cartel que dice: “Asegurado. Carpeta de Investigación 30945 / 2025. Feminicidios de Fiscalía del Estado".

Una silla giratoria vacía, brochas sobre una mesa de acrílico, una bebida rosada y rastros de sangre, así se encuentra la estética tras ser el escenario del homicidio de su dueña.

En una de las fotos se ve que la bebida que tomaba en ese momento sigue ahí como parte de la evidencia.