UDIN DHUNGA, Nepal — Una avalancha de hielo y rocas provocó el miércoles enormes crecidas repentinas en Nepal, que se saldaron con al menos ocho muertos y cientos de desaparecidos, además de causar daños generalizados en pueblos e infraestructuras.

Las autoridades indicaron que se había denunciado la desaparición de 384 turistas, entre ellos 291 procedentes de países como la India, Estados Unidos, el Reino Unido y Malasia.

El río Bhotekoshi se desbordó el miércoles, alrededor de las 9 de la mañana, hora local, y arrasó varias aldeas, carreteras y proyectos hidroeléctricos, según informaron las autoridades.

«Hemos pedido tanto a la India como a China que nos ayuden en las labores de rescate», afirmó Sasmit Pokharel, portavoz del Gobierno nepalí.

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Decenas de edificios de varias plantas, camiones y furgonetas quedaron sepultados bajo enormes cantidades de barro en el distrito de Nuwakot, una de las zonas más afectadas. Las autoridades advirtieron a los residentes de varios distritos de Nepal y les pidieron que se mantuvieran alejados de las orillas de los ríos Bhotekoshi, Trishuli y Narayani.

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Dozens or even hundreds feared dead after catastrophic flash floods and mudslides hit Jilong Port in Tibet on the border with Nepal pic.twitter.com/PVPBK6xbcQ — Visegrád 24 (@visegrad24) August 26, 2026

Los responsables de la oficina de turismo de Nepal afirmaron que la mayoría de los desaparecidos probablemente eran turistas de la India y de la diáspora india que realizaban una peregrinación al monte Kailash, en el Tíbet, un lugar sagrado para los hindúes.

Funcionarios del Gobierno de Corea del Sur afirmaron que entre las personas desaparecidas se encontraban ciudadanos de su país que trabajaban en la construcción de una central hidroeléctrica en Nepal.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Malasia también ha informado de que su embajada en Katmandú ha recibido noticias de agencias de viajes según las cuales han perdido el contacto con 11 ciudadanos malayos que se cree que se encuentran en el distrito de Rasuwa, que se ha visto gravemente afectado por las inundaciones.

Las mismas regiones afectadas por la catástrofe del miércoles sufrieron inundaciones repentinas similares a las de agosto del año pasado, cuando un lago glaciar del vecino Tíbet se desbordó debido a las altas temperaturas registradas en la región montañosa. En aquella ocasión, nueve personas perdieron la vida y se produjeron daños en infraestructuras clave, entre ellas un puente que une Nepal y China.

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Hundreds feared dead after a massive flash floods and mudslide on the border of Nepal and Tibet.



This video shows the mudslide hitting Jilong Port in Tibet. pic.twitter.com/BEAEy2qINc — Visegrád 24 (@visegrad24) August 26, 2026

Los expertos en clima del Centro Internacional para el Desarrollo Integrado de las Montañas, con sede en Katmandú, afirman que una avalancha procedente de un glaciar fue probablemente la causa de la crecida repentina del miércoles.

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Según informaron, el río Lhende Khola, un afluente del río Bhotekoshi, alcanzó su nivel máximo de crecida el miércoles.

«El Lhende Khola se ha desbordado dos veces en catorce meses; en esta ocasión, la causa fue una avalancha de hielo y rocas procedente de un glaciar situado en el lado nepalí, que bloqueó el río y provocó una crecida repentina río abajo», afirmó Saswata Sanyal, especialista en reducción del riesgo de desastres del grupo de investigación climática.

«En un Himalaya que se calienta, la alerta temprana es la primera línea de adaptación», añadió.

La región del Himalaya, que abarca Nepal y varios países vecinos, entre ellos la India, es especialmente vulnerable a las lluvias torrenciales, las inundaciones y los deslizamientos de tierra, ya que se está calentando más rápidamente que el resto del mundo debido al cambio climático provocado por el ser humano. Las investigaciones revelan que los fenómenos meteorológicos extremos, como las olas de calor y las lluvias torrenciales, así como el deshielo de los glaciares, se han vuelto más frecuentes en la región.

Investigadores de Katmandú descubrieron a principios de este año que los glaciares de toda la región del Hindu Kush-Himalaya se están derritiendo a un ritmo cada vez mayor, y que las tasas de pérdida de hielo se han duplicado desde el año 2000, debido principalmente al aumento de las temperaturas globales y al cambio climático.

En este reportaje han colaborado los periodistas de Associated Press Hyung-jin Kim, desde Seúl (Corea del Sur), y Eileen Ng, desde Kuala Lumpur (Malasia).

Arasu informó desde Bengaluru, India.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.