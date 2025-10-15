En horas del mediodía de este miércoles, un vuelo procedente de El Paso, Texas, con destino al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, fue desviado inesperadamente hacia San Juan, Puerto Rico, a escasos minutos de su aterrizaje previsto en territorio venezolano.

La aeronave, —un Boeing 767-336 (ER)—, transportaba a un grupo de ciudadanos venezolanos deportados desde Estados Unidos como parte de los acuerdos migratorios vigentes.

Según reportes de seguimiento aéreo, el cambio de rumbo se produjo a las 11:47 am, cuando el avión se aproximaba a la costa norte de Venezuela.

Fuentes aeronáuticas informaron que la decisión de desvío se debió a maniobras militares estadounidenses realizadas por bombarderos B-52 en la Región de Información de Vuelo (FIR) de Maiquetía, lo que obligó al piloto a modificar la trayectoria por razones de seguridad.

Las autoridades venezolanas aún no han emitido un comunicado oficial sobre el incidente, mientras se espera la reprogramación del arribo de los pasajeros al país. El evento ha generado inquietud entre los familiares de los deportados, quienes aguardaban su llegada en el terminal aéreo de La Guaira.