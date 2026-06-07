El piloto y el copiloto de una nave que salió originalmente desde Puerto Rico se estrelló la tarde del domingo en el Aeropuerto Internacional de La Romana, en República Dominicana, confirmó el Listín Diario.

La aeronave, un avión ejecutivo modelo G.200, había llegado procedente de Puerto Rico y, tras completar las labores de abastecimiento de combustible, despegó con destino a la ciudad de Austin, en el estado de Texas. Sin embargo, pocos minutos después de iniciar el vuelo, la tripulación reportó problemas que obligaron al piloto a intentar regresar de emergencia al aeropuerto.

“La aeronave de matrícula estadounidense, registrada a nombre de una empresa de aviación ejecutiva, tenía a bordo a sus dos tripulantes, el piloto y copiloto. No se reportaron pasajeros”, indicó el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) en nota de prensa.

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La entidad no especificó los nombres de las dos personas fallecidas.

De acuerdo con los reportes preliminares, la aeronave Gulfstream G.200 Galaxy se declaró en emergencia cuando se encontraba a unas 16 millas náuticas al suroeste de La Romana. La misma se precipitó al momento de retornar al Aeropuerto Internacional de La Romana.

Comisión Investigadora de Accidentes de Aviación (CIAA), investigan lo ocurrido en este caso.

De acuerdo a informaciones publicadas por el diputado Eugenio Cedeño, en el lugar que se estrelló la aeronave se encontraban bomberos, personal de la Dirección General de Migración, Aduanas y empleados del aeropuerto tratando de mantener en control la situación.

Detalles del caso

De acuerdo con los informes preliminares, mientras realizaba la maniobra de retorno, la aeronave perdió estabilidad y terminó precipitándose a tierra dentro del perímetro de la terminal aeroportuaria, provocando un fatal desenlace.

Tras el siniestro, unidades de emergencia y rescate se movilizaron rápidamente hacia la zona del accidente. Miembros del Cuerpo de Bomberos, personal del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios del aeropuerto, así como efectivos del Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC), acudieron al lugar para controlar la situación y asegurar el área.

Asimismo, equipos de primeros auxilios y técnicos especializados iniciaron las labores de levantamiento de evidencias e investigación para determinar las causas exactas que provocaron el accidente.

El impacto generó momentos de tensión entre el personal aeroportuario y residentes de áreas cercanas, debido a la magnitud del siniestro y al despliegue de equipos de emergencia que permanecieron durante varias horas en la escena.

Las autoridades aeronáuticas dominicanas, en coordinación con organismos especializados, abrirán una investigación para esclarecer las circunstancias en que se produjo el accidente, incluyendo la naturaleza de la falla reportada por la tripulación antes de intentar regresar al aeropuerto.

Mientras avanzan las pesquisas, la tragedia enluta al sector aeronáutico y vuelve a poner de relieve la importancia de los protocolos de emergencia que se activan cuando una aeronave enfrenta dificultades técnicas durante una operación de vuelo