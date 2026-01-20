Copenhague. Aviones del Mando de Defensa Aeroespacial de América del Note (NORAD), integrado por Estados Unidos y Canadá, llegarán pronto a la base aérea estadounidense de Pituffik en Groenlandia para apoyar diversas actividades “planificadas desde hace tiempo” y que se han coordinado con Dinamarca y notificado a las autoridades de la isla ártica.

“Las aeronaves del Mando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (NORAD) llegarán próximamente a la Base Espacial Pituffik, en Groenlandia”, escribió esta organización castrense en un mensaje de la red social X.

“Junto con aeronaves que operan desde bases en el territorio continental de Estados Unidos y Canadá, apoyarán diversas actividades del NORAD planificadas desde hace tiempo, basadas en la duradera cooperación en materia de defensa entre Estados Unidos y Canadá, así como con el Reino de Dinamarca”, explicó.

NORAD aseguró que esta actividad “ha sido coordinada con el Reino de Dinamarca”, y todas las fuerzas de apoyo operan con las autorizaciones diplomáticas correspondientes.

“El Gobierno de Groenlandia también ha sido informado de las actividades previstas”, agregó.

El NORAD realiza “de manera rutinaria” operaciones sostenidas y dispersas en la defensa de América del Norte, a través de una o de las tres regiones del NORAD (Alaska, Canadá y el territorio continental de Estados Unidos), precisó.

El NORAD es una organización binacional de Estados Unidos y Canadá encargada de las misiones de alerta aeroespacial, control aeroespacial y alerta marítima para América del Norte, según consta en su página web oficial.

La llegada de las aviones, pese a haber sido planificada previamente y anunciada a Dinamarca y al territorio autónomo danés de Groenlandia, se produce no obstante en medio de las tensiones creadas por el deseo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de querer hacerse “por las buenas o por las malas” con la isla ártica, con el argumento de que es esencial para la seguridad nacional ante la supuesta amenaza de China y Rusia en la región.