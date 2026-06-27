Beijing. China reportó el sábado que el choque de una avioneta contra un edificio en Beijing en la víspera se saldó con la muerte del piloto y dejó 13 heridos.

Las autoridades del distrito de Chaoyang, una dinámica zona empresarial, indicaron que una aeronave deportiva ligera biplaza impactó contra un edificio de gran altura cerca de la Tercera Circunvalación Este a las 5:55 de la tarde del viernes y ocasionó las víctimas.

El breve comunicado en WeChat no identificó el inmueble afectado ni al piloto, quien, según las autoridades, era la única persona a bordo de la aeronave.

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El proveedor global de seguimiento de vuelos Flightradar24 señaló el viernes que el avión se estrelló contra la Torre CITIC, también conocida como China Zun, que mide más de 528 metros (1,700 pies), justo al este de una importante vía de circunvalación, en un conjunto de rascacielos.

La Torre CITIC, de 108 pisos y con forma de una antigua vasija china para vino, es uno de los rascacielos más reconocibles de Beijing y el edificio más alto de la capital china.

Flightradar24 publicó en redes sociales la trayectoria del avión, un Sunward SA 60L Aurora, que despegó de un aeropuerto a unos 50 kilómetros (30 millas) al este de Beijing. Se dirigió hacia el oeste y terminó justo al este de la Tercera Circunvalación Este.

Fotos de The Associated Press mostraban el sábado aparentes marcas del choque en una fachada lateral de vidrio de la Torre CITIC. El agujero en la estructura había sido cubierto.

Por el momento se desconocía la causa del accidente en una ciudad con estrictos controles del espacio aéreo, incluida la reciente prohibición de volar drones. Las autoridades apuntaron que se está investigando lo ocurrido.

Tampoco estaba claro si los heridos estaban en el inmueble o fueron alcanzados por los escombros, pero el comunicado indicó que estaban recibiendo tratamiento.

La Torre CITIC está a apenas unos 20 minutos en auto de Zhongnanhai, un antiguo jardín imperial que ahora sirve como sede del gobierno chino, y a 15 minutos de la Ciudad Prohibida, una popular atracción turística.

Las publicaciones en redes sociales sobre el incidente fueron eliminadas de la controlada red china el viernes, aunque las imágenes han logrado superar el cortafuegos y circulan por webs extranjeras como X.com. Un reporte de la plataforma de noticias financieras Caixin sobre las víctimas del choque pronto dejó de estar disponible el sábado. Las autoridades chinas consideran este tipo de accidentes un asunto delicado.

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Imágenes y videos compartidos en redes sociales parecían mostrar restos de una aeronave pequeña cerca del rascacielos. Aunque eran consistentes con la ubicación, no fue posible confirmar de manera independiente su autenticidad. Una foto de los restos muestra parte de la matrícula del aparato, “B-12”. La matrícula completa de la aeronave es B-12PP.

Según Flightradar24, la avioneta estaba operada por Shuangyue General Aviation, una aparente referencia a Dongshi Shuangyue (Beijing) General Aviation, cuyo sitio web no estaba accesible el sábado. La firma ofrece servicios que van desde la formación de pilotos privados hasta vuelos turísticos, indicó una plataforma online citando datos oficiales.

El SA 60L está fabricado por Starair Aircraft, con sede en la provincia de Hunan, en el centro del país. De acuerdo con la web de la compañía, el aparato monomotor representa más del 70% del mercado de aeronaves deportivas ligeras de China y ha sido exportada a Australia y Estados Unidos.

Su velocidad máxima de crucero es de 220 kilómetros (137 millas) por hora y su peso máximo de despegue es de 600 kilogramos (1,322 libras), según la web.