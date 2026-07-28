Un tribunal de Azerbaiyán ha declarado culpables a nueve periodistas y fundadores de un importante medio de comunicación independiente por delitos financieros y les ha condenado a penas de prisión, en lo que las organizaciones internacionales de defensa de los derechos de los medios de comunicación denunciaron este martes como un caso con motivaciones políticas destinado a acallar las voces críticas en este país rico en petróleo situado a orillas del mar Caspio.

Alasgar Mammadli, fundador y director de la cadena de televisión en línea Toplum, ha sido condenado a 14 años de prisión por un tribunal de la capital, Bakú. El tribunal ha impuesto penas de 15 años de prisión a los activistas Akif Gurbanov y Ruslan Izzetli, cofundadores del canal. Otros periodistas y activistas vinculados a Toplum TV han recibido condenas que oscilan entre los 12 y los 14 años.

PUBLICIDAD

Se les acusó de recibir y utilizar ilegalmente fondos de donantes occidentales como parte de un «grupo delictivo organizado». Negaron los cargos y Elchin Sadigov, abogado de algunos de los acusados, declaró a The Associated Press que recurrirían las sentencias.

«Se trata de una sentencia judicial ilegal y con motivaciones políticas, relacionada con sus actividades periodísticas», declaró Sadigov a la AP. «El tribunal no ha admitido ni una sola de las alegaciones de la defensa».

El Gobierno del presidente Ilham Aliyev ha llevado a cabo una campaña metódica de represión contra la disidencia y la libertad de expresión, dirigida contra periodistas, activistas y políticos independientes, recurriendo a leyes restrictivas para silenciar las voces críticas, según organizaciones de derechos humanos.

Toplum TV, un medio de comunicación digital líder, era uno de los últimos medios independientes que quedaban en este país del Cáucaso Meridional, con una población de 10 millones de habitantes. Era conocido por sus reportajes sobre la corrupción en las instituciones y los problemas sociales. En marzo de 2024, la policía llevó a cabo una redada en sus oficinas y detuvo a varios miembros de su plantilla.

La Federación Europea e Internacional de Periodistas (EFJ-IFJ) denunció lo que calificó como «las condenas de prisión extremadamente severas» impuestas a periodistas y profesionales de los medios de comunicación vinculados a Toplum TV, y señaló que «el veredicto del tribunal confirma el carácter político del juicio y la voluntad de las autoridades de intimidar y reprimir a los periodistas que simplemente están haciendo su trabajo».

PUBLICIDAD

Anthony Bellanger, secretario general de la FIP, calificó el veredicto de «pura y simple represión e intimidación por parte del Gobierno».

Reporteros sin Fronteras, conocida por sus siglas en francés RSF, también condenó lo que calificó de «juicio ficticio», afirmando que reflejaba la creciente represión contra los medios de comunicación independientes en Azerbaiyán, y exigió su liberación inmediata.

«Esta decisión injusta pone de manifiesto cómo se está manipulando el sistema judicial azerbaiyano», afirmó RSF en un comunicado. «El presidente Ilham Aliyev lo ha sometido a su voluntad para silenciar a los últimos medios de comunicación independientes que quedan en el país».

Aliyev está al frente de Azerbaiyán desde 2003, cuando sucedió a su padre, Heydar, quien fue líder del Partido Comunista y, posteriormente, presidente durante una década tras la independencia del país, conseguida tras el colapso de la Unión Soviética en 1991.

El joven Aliyev consiguió un nuevo mandato en 2024 con el 92 % de los votos en unas elecciones anticipadas.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.