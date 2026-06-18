Washington. Estados Unidos levantó el jueves su bloqueo de Irán, y los barcos petroleros comenzaron a moverse libremente por el estrecho de Ormuz después de meses sin poder usar el canal, mientras entraba en vigor el acuerdo tentativo para poner fin a la guerra.

Mientras tanto el vicepresidente JD Vance anunció que podría posponer un viaje a Suiza que estaba previsto para el viernes e incluía una firma ceremonial del acuerdo. La visita podría haber ayudado a iniciar conversaciones sobre la siguiente —y potencialmente aún más crítica— ronda de negociaciones entre ambas partes.

Horas después, el líder supremo de Irán, el ayatolá Moytab Jamenei, respaldó negociaciones directas con Estados Unidos en una declaración leída por los medios estatales. Fue la primera reacción de Jamenei al acuerdo alcanzado recientemente con Estados Unidos para poner fin a las hostilidades.

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“Es evidente que las negociaciones cara a cara que se celebrarán en el futuro no significarán aceptar la opinión del enemigo”, declaró.

El líder supremo no ha sido visto en público desde que resultó herido en un ataque al inicio de la guerra.

Por otra parte, el enviado estadounidense Steve Witkoff dijo el jueves en una sesión informativa privada a legisladores que Irán invitará al organismo de control nuclear de la ONU a inspeccionar sus instalaciones nucleares y comenzará a trabajar en la identificación y el descubrimiento de las ubicaciones del material enriquecido.

Dos personas familiarizadas con la conversación describieron la sesión informativa y hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato para compartir detalles de la reunión a puerta cerrada.

Witkoff comunicó a la dirigencia del Congreso y a integrantes de comités relacionados con la seguridad nacional que el memorando de entendimiento que Estados Unidos alcanzó con Irán no incluía acuerdos paralelos, pero que se redactó una carta adicional entre Teherán y el Organismo Internacional de Energía Atómica que extendía la invitación.

Según las fuentes, Witkoff reveló en la sesión informativa la existencia de la carta y de la invitación.

Witkoff señaló que la carta dirigida al director general del OIEA, Rafael Mariano Grossi, le permitiría llevar inspectores nucleares estadounidenses a Teherán.

Calendario incierto dificulta acuerdo

El ahora incierto calendario podría plantear nuevas preguntas y hacer aún más difícil para el gobierno de Trump promover un acuerdo que muchos en Estados Unidos —incluidos algunos republicanos del Congreso— han criticado por ser demasiado favorable a Teherán.

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“Nuestro plan es ir a Suiza. No sé exactamente cuándo”, declaró Vance durante una sesión informativa con reporteros en la Casa Blanca cuando se le preguntó por la posibilidad de que no iría a la ceremonia de firma.

“Sospecho que este fin de semana, pero no estoy seguro”, añadió.

Eso introdujo nuevas dudas en un acuerdo que el presidente Donald Trump dijo que firmó para evitar una “catástrofe económica” en Estados Unidos.

El anuncio de Vance se produjo un día después de que Trump firmara el pacto con Irán mientras cenaba con el presidente francés Emmanuel Macron en el Palacio de Versalles. El acuerdo debe entrar en vigor de inmediato y prorrogar el alto el fuego mientras da a cada parte 60 días para concretar acuerdos más amplios sobre asuntos de mayor envergadura.

Trump indicó que el acuerdo evitaría más estrés en la economía estadounidense después de que la guerra aumentara los precios del petróleo, pusiera nerviosos a los mercados financieros y alimentara la inflación. Reiteró que no quería que lo compararan con Herbert Hoover, cuyas políticas ayudaron a agravar la Gran Depresión de la década de 1930.

Vance defiende el acuerdo

El vicepresidente, que inicialmente era personalmente escéptico sobre que Estados Unidos fuera a la guerra con Irán, se ha convertido en el rostro del gobierno en el conflicto y ha sido elocuente al defender el acuerdo. Preguntado sobre las preocupaciones de que concede demasiado, el vicepresidente dijo repetidamente que el acuerdo obligaría a Irán a “cambiar su comportamiento”.

Poco antes de que Vance anunciara la postergación de su viaje, Pakistán dijo que estaba posponiendo una visita de sus principales funcionarios al complejo turístico de Suiza cerca de Lucerna, donde Islamabad iba a albergar la ceremonia de firma. El primer ministro paquistaní Shehbaz Sharif y altos funcionarios tenían previsto hacer el viaje, pero funcionarios dijeron que la firma ceremonial se volvió menos urgente después de que ambas partes ya habían firmado.

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Vance defendió el acuerdo y restó importancia a las acusaciones de que su implementación ha sido fragmentaria y a veces contradictoria, diciendo: “No creo que nuestro mensaje público haya sido caótico”.

Y en una reprimenda extraordinaria, advirtió a Israel, que ha presionado a Estados Unidos para adoptar una postura más dura contra Irán y lanzó ataques contra la milicia Hezbollah en el Líbano durante toda la guerra, incluso justo antes de que se alcanzara el acuerdo que extiende el alto el fuego. Esos ataques complicaron los esfuerzos de paz con Irán.

“Donald J. Trump es el único jefe de Estado en todo el mundo que simpatizan con la nación de Israel en este momento”, señaló Vance. “Y resulta que es el jefe de Estado de la superpotencia del mundo”.

El vicepresidente apuntó que más de 12,5 millones de barriles pasaron por el estrecho de Ormuz la noche del miércoles. Eso podría calmar aún más los precios del petróleo que se dispararon durante la guerra pero han estado cayendo desde que Estados Unidos e Irán anunciaron el acuerdo tentativo.

Dijo que el alivio del bloqueo estadounidense a Irán significa “cumplir nuestra parte en la primera etapa del acuerdo en el plano militar”.

El Comando Central de Estados Unidos sostuvo que los buques de guerra estadounidenses “permanecerán en el área general para asegurarse de que todos los aspectos del acuerdo se cumplan, se obedezcan y estén en pleno vigor y efecto” .

El transporte marítimo comienza a repuntar

Al menos dos petroleros salieron de Irán y cruzaron el bloqueo militar de Estados Unidos sin ser detenidos. Un sitio web de seguimiento del transporte marítimo mercante dijo que los barcos transportaban un total combinado de 3,8 millones de barriles de crudo iraní.

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Mientras tanto, medios estatales iraníes reportaron que el transporte marítimo se ha “normalizado” en los puertos del sur de Irán, pero añadieron que el estrecho de Ormuz sigue supervisado y bajo el control del ejército iraní y que transitar por la vital vía fluvial aún requiere coordinación.

Según la empresa de datos marítimos Lloyd’s List Intelligence, las principales compañías navieras han comenzado a mover buques a través del estrecho de Ormuz desde que se firmó el acuerdo, aunque Lloyd’s no dio datos sobre cuántos barcos han pasado por el estrecho hasta el jueves.

En una sesión informativa con los medios, Richard Meade, editor en jefe de Lloyd’s List, indicó que por primera vez en 110 días, barcos propiedad de grandes compañías están transitando el estrecho después de haber quedado efectivamente varados allí desde febrero.

Según Lloyd’s List, petroleros controlados por compañías navieras como Grimaldi Group, Cosco, Knutsen y NYK han pasado por el estrecho. Y dos petroleros sancionados, con bandera iraní y propiedad de la National Iranian Tanker Company, han entrado en el estrecho.

Phillip Belcher, director marítimo de Intertanko, un grupo comercial de propietarios independientes de petroleros a nivel mundial, señaló que la ruta central principal del estrecho de Ormuz sigue cerrada y tiene un estimado de 80 minas que deben ser despejadas.

Pero los barcos han estado pasando por la ruta norte más pequeña, que atraviesa aguas iraníes, y la ruta sur, que atraviesa aguas omaníes.

El acuerdo exige un fin duradero de las hostilidades

El acuerdo entre Estados Unidos e Irán exige un fin permanente de las hostilidades e inicia un plazo de negociación de 60 días para alcanzar un acuerdo final sobre el futuro del programa nuclear de Irán, aunque Trump dejó la puerta abierta para reanudar los ataques. Parece ofrecer a Irán varios beneficios por adelantado sin exigir mucho a cambio.

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Establece que las reservas de uranio altamente enriquecido de Irán, que se cree que están enterradas bajo escombros, deben como mínimo ser diluidas bajo supervisión internacional. También establece que Irán no deberá adquirir ni desarrollar armas nucleares, un compromiso que Irán ya ha asumido desde hace años. Pero más allá de afirmar que Estados Unidos e Irán negociarán sobre el programa nuclear de Irán , aún deben concretarse otros compromisos.

El acuerdo también exime las sanciones respaldadas por Estados Unidos sobre el país, permitiendo de inmediato que Irán venda su petróleo libremente en una importante concesión de Washington.

Aun así, Kaja Kallas, la jefa de política exterior de la Unión Europea, declaró el jueves que el bloque de 27 naciones mantendría por ahora sus sanciones sobre Irán. El bloque había impuesto una serie de sanciones separadas a Irán por su programa nuclear, violaciones de derechos humanos y el cierre del estrecho.

“Una vez que las condiciones lo permitan, por supuesto, los estados miembros discutirán si el levantamiento de sanciones está en vigor, pero aún no estamos allí”, dijo Kallas antes de una cumbre de líderes de la UE en Bruselas.