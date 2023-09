CIUDAD DEL CABO, Sudáfrica. Oscar Pistorius podía optar a la libertad condicional en marzo según la legislación sudafricana y es posible que al corredor olímpico doblemente amputado se le haya denegado erróneamente la salida anticipada de prisión debido a un error sobre cuándo comenzó a cumplir su condena por asesinato, según muestran nuevos documentos judiciales.

Las autoridades de Justicia y Servicios Penitenciarios presentaron el martes los documentos ante el Tribunal Constitucional sudafricano y afirmaron que no se opondrán al recurso presentado por Pistorius en el que alega que ya ha cumplido el tiempo prescrito en prisión y que debería ser declarado inmediatamente elegible para la libertad condicional.

Los delincuentes condenados a más de dos años de prisión en Sudáfrica deben cumplir la mitad de su condena para poder optar a la libertad condicional.

El recurso de Pistorius afirma que cumplía los requisitos hace seis meses, cuando asistió a una vista para la libertad condicional y se le denegó la libertad anticipada. Asistió a la vista el 31 de marzo y la junta de libertad condicional dictaminó que no podía optar a ella hasta agosto del próximo año.

Los nuevos documentos presentados al Tribunal Constitucional indican que se trataba de un error. Han sido presentados por un alto funcionario de la junta de libertad condicional en nombre del ministro de Justicia de Sudáfrica, el comisario del departamento penitenciario y las autoridades penitenciarias y de libertad condicional. Muestran que las autoridades aceptan que Pistorius había cumplido la mitad de su condena el 21 de marzo de este año.

La confusión se remonta al largo y complejo juicio por asesinato de Pistorius por el disparo mortal a su novia Reeva Steenkamp en su casa, en la madrugada del día de San Valentín de 2013. El dramático caso pasó por numerosas apelaciones en distintos tribunales, primero sobre la condena de Pistorius y luego sobre su pena de prisión.

El múltiple campeón paralímpico fue finalmente declarado culpable de asesinato y condenado a 13 años y cinco meses de prisión en 2017 por disparar múltiples veces a la modelo de 29 años a través de la puerta de un cubículo de aseo con su pistola 9 mm con licencia. Pero esa sentencia solo llegó después de que los fiscales apelaran con éxito una condena por un cargo menor de homicidio culposo -un cargo comparable al homicidio involuntario- y también una sentencia inicial de asesinato de seis años.

Cuando el Tribunal Supremo de Apelación de Sudáfrica condenó finalmente a Pistorius a 13 años y cinco meses, había una razón para ello. Debería haber sido condenado a 15 años, el mínimo por asesinato en Sudáfrica, pero ya había cumplido un año y siete meses entre el momento en que fue declarado culpable de homicidio involuntario y condenado a finales de 2014 y el momento en que se elevó a condena por asesinato en julio de 2016.

El Tribunal Supremo de Apelación contabilizó ese tiempo y lo restó de una condena de 15 años.

Pero, sobre todo, debería haber comenzado la nueva condena de Pistorius a partir de julio de 2016.

En un aparente descuido, dictaminó que la nueva condena por asesinato debía comenzar el 24 de noviembre de 2017, fecha en la que dictó su sentencia definitiva. Eso significaba que los 16 meses entre esas dos fechas -cuando Pistorius aún estaba en la cárcel y su sentencia estaba siendo apelada- no se contabilizaron.

El abogado de Pistorius en libertad condicional dijo en abril que era un “error obvio”. Los nuevos documentos judiciales también dicen que el Tribunal Supremo de Apelación “señaló que lamentablemente” no incluyó ese tiempo extra que Pistorius cumplió.

Pero, aunque el error judicial parece evidente, el Tribunal Supremo de Apelación aún no ha dictado sentencia corrigiendo su error.

Así que, cuando los funcionarios de la junta de libertad condicional pidieron al Tribunal Supremo que aclarara la sentencia de Pistorius antes de su audiencia de libertad condicional en marzo, un secretario del Tribunal Supremo respondió que no había ninguna nueva sentencia que cambiara las fechas, dijeron las autoridades judiciales en sus documentos para explicar lo sucedido con la audiencia de libertad condicional de Pistorius. La junta de libertad condicional no tuvo entonces otra opción que declarar a Pistorius no elegible, dijeron.

Pistorius ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional, el más alto de Sudáfrica. Pide que se le declare elegible para la libertad condicional inmediatamente. El Tribunal Constitucional aún no ha visto el recurso, y los documentos judiciales se presentaron como documentos previos a la vista.

Incluso si Pistorius consigue una nueva audiencia de libertad condicional, no es seguro que salga del Centro Correccional de Atteridgeville, en la capital, Pretoria, donde ha cumplido siete de sus casi nueve años de prisión.

Las juntas de libertad condicional tienen en cuenta una amplia gama de factores a la hora de considerar si un delincuente puede ser puesto en libertad anticipada y sometido a supervisión correccional en su domicilio, incluidas las peticiones de los familiares de la víctima.

Los padres de Steenkamp, Barry y June, se opusieron a la libertad condicional de Pistorius en marzo. Barry Steenkamp falleció la semana pasada a la edad de 80 años. A principios de año había manifestado que Pistorius debía permanecer en prisión.