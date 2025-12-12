Un caso médico excepcional fue presentado este miércoles por el Ministerio de Salud de Perú, luego del nacimiento con vida de una bebé que se desarrolló fuera del útero de su madre, específicamente en el hígado.

El parto se produjo mediante cesárea tras completar 40 semanas de gestación, lo que convierte este hecho en el cuarto registro de este tipo en el mundo y el primero documentado en territorio peruano.

El embarazo ectópico es una complicación poco frecuente en la que el embrión se implanta fuera del útero. En la mayoría de los casos, esta situación ocurre en las trompas de Falopio y suele derivar en abortos espontáneos o riesgos graves para la madre, debido a la imposibilidad de que el feto complete su desarrollo en condiciones normales.

PUBLICIDAD

Un diagnóstico que se conoció en el momento del parto

La madre es Valeria Vela, una joven de 19 años, cuyo embarazo fue catalogado posteriormente como ectópico abdominal. La condición no fue detectada durante los controles prenatales y solo se identificó al momento de la cesárea, realizada en el Hospital Carlos Lanfranco La Hoz, ubicado en el distrito limeño de Puente Piedra, al norte de la capital.

De acuerdo con la información oficial, el óvulo fecundado se implantó en el hígado materno, órgano desde el cual el feto logró nutrirse a través de sus arterias. Esta particularidad fue uno de los factores que permitió que la gestación avanzara hasta término.

El Ministerio de Salud destacó que “lo que también hace único a este caso en el mundo es que la bebé llegó a las 40 semanas de gestación, mientras tres casos anteriores reportaron embarazo ectópico con bebé vivo en cavidad abdominal hasta 36 semanas”.

Valeria relató que no fue advertida de ninguna anomalía durante las evaluaciones médicas previas, realizadas en clínicas privadas. Afiliada al Seguro Integral de Salud (SIS), no recibió alertas pese a los seguimientos regulares. “Cuando llegué al hospital de Puente Piedra todo estaba bien supuestamente”, señaló. Más adelante recordó: “Cuando entré a la sala de parto ya no recuerdo casi nada, sólo escuchar a mi bebé llorar, y ahí creo que me desmayé”.

Complicaciones posteriores y recuperación

Tras el nacimiento de la bebé, identificada como Aylin Yasemin, Valeria presentó una hemorragia severa. Debido a la gravedad de su estado, fue trasladada de urgencia en ambulancia al Hospital Nacional Cayetano Heredia, donde fue sometida a una intervención quirúrgica de alta complejidad. La recién nacida pesó 3 kilos (6.6 libras) y 600 gramos al momento del parto.

PUBLICIDAD

La madre de Valeria, Janeth Vergara, explicó que el 20 de noviembre recibió la noticia de que se trataba de “un embarazo muy extraño”. Desde entonces permaneció junto a su hija, quien se encontraba en estado crítico, y solo este miércoles pudo conocer personalmente a su nieta.

Ya recuperada y acompañada por su pareja y familiares, Valeria expresó su gratitud por haber superado la emergencia. “Me siento muy agradecida”, afirmó. “Me siento muy bien, me siento muy alegre, más que todo, de seguir con vida”, agregó, al referirse también a la salud de su hija.

Durante la presentación del caso, el director general del Hospital Nacional Cayetano Heredia, Manuel Alberto Díaz De Los Santos, explicó que “el 97 % de los embarazos fuera del útero se desarrolla en la trompa de Falopio”, mientras que el resto ocurre en la cavidad abdominal. Añadió que “más de 90% de los casos termina en aborto, pero en el caso de Valeria y con la bendición de Dios, tenemos a Aylin”, subrayando la excepcionalidad del desenlace.