El presidente Joe Biden anunció el jueves que designará a Colombia como un importante aliado especial que no pertenece a la OTAN, con lo que el país sudamericano recibirá ciertos beneficios en las áreas de defensa, comercio y cooperación para la seguridad.

Biden hizo el anuncio al recibir por primera vez en la Casa Blanca al presidente colombiano Iván Duque. Este encuentro se produce después de las conversaciones que mantuvieron el fin de semana funcionarios Washington con el gobierno izquierdista de Nicolás Maduro en la vecina Venezuela, que sostiene una relación tensa tanto con Estados Unidos como con Colombia.

Para evitar un momento incómodo, ni Biden ni Duque mencionaron la reunión entre Estados Unidos y Venezuela en sus declaraciones públicas. Colombia es un estrecho aliado de Estados Unidos, y Duque encabeza la oposición a Maduro en la región.

Biden dijo que tiene la intención de llevar a Colombia a formar parte de la OTAN.

“Es exactamente lo que son ustedes, un crucial aliado no miembro de la OTAN, y este es un reconocimiento de la relación única y cercana entre nuestros países”, le dijo a Duque, quien se sentó justo enfrente del presidente estadounidense en una gran mesa en la Sala de Gabinete, cada líder acompañado por un pequeño grupo de asesores.

“Colombia es el eje, en mi opinión, de todo el hemisferio”, dijo Biden.

Duque dijo que el anuncio de Biden reconoce “los valores y los principios” compartidos por ambas naciones.

En su país, Duque ha sido criticado por no reunirse antes con el presidente de Estados Unidos, su socio estratégico. Los dos sostuvieron un breve encuentro a finales del año pasado en una reunión de líderes mundiales para una cumbre sobre el clima en Glasgow, Escocia.

La visita de Duque a la Casa Blanca se produce en medio de la invasión rusa de Ucrania y de las próximas elecciones presidenciales en Colombia, que decidirá su sucesor.

La mención de Venezuela por parte de ambos presidentes estuvo en el contexto de la ayuda que Colombia ha prestado a casi 2 millones de refugiados venezolanos que han cruzado la frontera huyendo de las malas condiciones económicas y de vida en su país.

Duque ha liderado la oposición regional a la figura de Maduro en Venezuela, a quien califica de “dictador”, un calificativo que repitió ante las preguntas de los periodistas colombianos tras su reunión con Biden. Duque reconoce al líder opositor Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela.

Las autoridades colombianas han cuestionado la ayuda militar que Rusia ha prestado a Venezuela y expresaron su temor a una posible “injerencia extranjera” en Colombia, que comparte una extensa frontera con Venezuela, sin aportar pruebas.

El mandatario colombiano no se ha referido en público a la reunión entre Estados Unidos y Venezuela, y el jueves, tras la visita a la Casa Blanca, se mantuvo callado.

“Sobre los temas y detalles que tienen que ver con la visita (a Venezuela), creo que las autoridades estadounidenses tienen que responder a eso”, dijo a los periodistas colombianos. “Nuestra posición con respecto al régimen de Nicolás Maduro no ha cambiado en absoluto”.

La vicepresidenta y canciller colombiana, Marta Lucía Ramírez, ha dicho que la reunión la “tomó por sorpresa”

Hace poco, Venezuela anunció un despliegue militar en la frontera para combatir a lo que, según dijo, son grupos armados colombianos.

Tanto Biden como Duque condenaron la invasión rusa de Ucrania, y Biden dijo que no se trataba sólo de una amenaza para Ucrania, sino para “la paz y la estabilidad” en todo el mundo. El presidente elogió a Duque por su firme postura contra la invasión, incluyendo el voto de Colombia en la Asamblea General de la ONU para condenar las acciones de Rusia.

Duque se ha pronunciado contra Rusia y ha prometido apoyar la respuesta humanitaria internacional y las “sanciones correspondientes”.

La guerra, que ingresa a su tercera semana, es un “momento muy horroroso para el mundo” que debe ser condenado “con un sentimiento muy fuerte”, dijo Duque.

“Nada justifica el baño de sangre que estamos viendo en los noticieros de la última semana”, enfatizó.

Según el Departamento de Estado, la ley estadounidense permite designar el estatus de “aliado principal no perteneciente a la OTAN” a los países amigos, otorgándoles ciertos beneficios en las áreas de defensa, comercio y cooperación en seguridad. Se trata de un símbolo de lazos estrechos.

Sin embargo, esos países no tienen derecho a las mismas garantías de seguridad de los miembros plenos de la OTAN, pues los países miembros de la alianza no están obligados a defender a un aliado no miembro en caso de que sea atacado.

La visita de Duque tiene lugar poco antes de un posible cambio de gobierno en Colombia. El 29 de mayo se celebrarán elecciones presidenciales y el candidato de izquierda y rival de Duque, Gustavo Petro, lidera las encuestas. En Colombia, los presidentes tienen un mandato de cuatro años.

Petro ha dicho que tiene otras prioridades y que Colombia no debe interferir en la invasión de Ucrania, sino centrarse en resolver los problemas internos con los grupos armados ilegales.