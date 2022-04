El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, que viene alimentando una crisis institucional con sus críticas al Supremo, amenazó este lunes con desacatar una decisión judicial en caso de que la máxima corte se pronuncie en favor de una medida que puede aumentar las reservas indígenas en Brasil.

El líder ultraderechista afirmó en un pronunciamiento ante hacendados en una feria agrícola que se resistirá a la sentencia en caso de que el Supremo Tribunal Federal modifique el llamado “marco temporal” para la creación de las reservas indígenas, que limita la creación de nuevas tierras para las poblaciones originales a las que ya eran ocupadas o reivindicadas antes de la Constitución de 1988.

Bolsonaro, que desde que asumió el Gobierno se ha negado a delimitar nuevas reservas y se opone a concederle más tierras a los indígenas, afirmó que un magistrado del Supremo viene impulsando una sentencia que puede permitir la creación de reservas en áreas que fueron ocupadas por poblaciones indígenas después de la Constitución de 1988 o que sean reivindicadas en un futuro.

“Ustedes saben que Brasil cuenta con reservas indígenas del tamaño equivalente a la región sudeste (la más poblada del país) y saben también que en el Supremo hay un proceso instruido por el magistrado (Edson) Fachin que quiere alterar el marco temporal”, afirmó el gobernante en su discurso en la feria agrícola de Ribeirao Preto, ciudad en el interior del estado de Sao Paulo.

“Si él (Fachin) consigue una victoria sólo me quedan dos opciones: o entregarle al Supremo las llaves (del Palacio Presidencial) o decirle que no voy a cumplir. No tengo alternativa”, afirmó el líder ultraderechista en medio de aplausos de los hacendados, sector que también se opone al aumento de las reservas.

En referencia a decisiones de miembros del Poder Judicial o del Legislativo que contrarían sus políticas, Bolsonaro afirmó que espera que las otras autoridades piensen en Brasil y no en el poder.

“Si quieren (los miembros de los otros poderes) disputar la Presidencia, la posibilidad está abierta. Hay cupos en varios partidos”, aseguró el mandatario al citar las elecciones presidenciales de octubre próximo, en las que aspira a ser reelegido pese a que las encuestas dan como máximo favorito al líder progresista Luiz Inácio Lula da Silva.

“Quién sabe ese candidato (de otro poder) no se convierte en la tercera vía que va a negociar nuestros problemas con todo el mundo con base en la paz y el amor”, agregó al destacar la extrema polarización que vive Brasil de cara a las elecciones, con el país dividido entre las candidaturas de Bolsonaro y Lula.

Bolsonaro ya había tensionado sus relaciones con la máxima corte el pasado jueves cuando anunció un indulto para el diputado de ultraderecha Daniel Silveira, condenado a ocho años de prisión por el Supremo por sus amenazas a las instituciones democráticas.

Silveira, uno de los referentes de los grupos de ultraderecha que apoyan a Bolsonaro, fue condenado un día antes a ocho años y nueve meses de prisión por amenazar a jueces, exigir la “clausura” del Supremo y del Parlamento y promover una “intervención militar” similar a la que en 1964 impuso una dictadura que duró 21 años.

La sentencia contra Silveira fue aprobada por diez votos frente a sólo uno en contra, emitido por el juez Kassio Nunes, quien llegó al Supremo promovido por Bolsonaro, en 2020.

En su discurso de este lunes, el jefe de Estado dijo que el decreto por el que concedió el indulto no sólo es constitucional como será cumplido al hacer referencia a los recursos que partidos de oposición ya han presentado a la Corte Suprema para que invalide la decisión del Ejecutivo.

“En el pasado liberaban bandidos y nadie decía nada. Yo hoy libero inocentes”, afirmó.

El líder ultraderechista, con un histórico de declaraciones antidemocráticas y una política para facilitar la compra de armas, volvió a decir que “sólo Dios lo retira de la silla” presidencial y que “el pueblo armado jamás será esclavizado”.