São Paulo. Flávio Bolsonaro, que perdió las elecciones presidenciales en Brasil, huyó de su país hacia Argentina y se dirige a Ecuador junto con su esposa y sus dos hijas, informó el miércoles la autoridad migratoria argentina. El gobierno de Estados Unidos había concedido en la víspera visas al senador, de 45 años, y a su familia.

La medida provocará casi seguro una gran ruptura diplomática entre el recién reelegido presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, y su homólogo argentino, Javier Milei, quien viajó a Brasil para participar en la campaña de Bolsonaro.

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Bolsonaro está siendo investigado por el Supremo Tribunal Federal de Brasil por presunta corrupción, lavado de dinero y evasión fiscal en dos casos. El tribunal le había ordenado que entregase sus pasaportes ordinario y diplomático el martes a mediodía como muy tarde. No estaba claro si había cumplido, pero sus aliados señalaron más tarde el martes que también contaba con un pasaporte italiano.

La autoridad migratoria argentina indicó en X que Bolsonaro, su esposa Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro y sus hijas Carolina y Luiza Figueira Bolsonaro cruzaron al país a las 10:50 de la noche a través del Puente Internacional Tancredo Neves, un puesto fronterizo principal que conecta Brasil con la provincia nororiental argentina de Misiones.

El cruce se realizó “con documentación hábil de viaje sin ningún impedimento legal para el ingreso al país, asimismo los tránsitos fueron registrados por la autoridad de aplicación sin incidentes”, señaló la autoridad migratoria argentina en su publicación.

A las 11:30 de la noche, poco después de pasar el control migratorio, los cuatro abordaron un vuelo chárter privado operado por la compañía Baires Fly S.A., agregó. Según el plan de vuelo presentado, la aeronave partió hacia Guayaquil, Ecuador.

La web de seguimiento de vuelos FlightRadar24 mostró que un avión que coincidía con la descripción del de Bolsonaro aterrizó en Guayaquil alrededor de las cuatro de la madrugada, y despegó minutos después hacia el aeropuerto privado Opa Locka de Miami. No estaba claro si el candidato derrotado iba a bordo.

Lula, quien cumplió 81 años el martes, dijo ante unas pocas decenas de simpatizantes en el exterior de la residencia presidencial en Brasilia que no tenía información precisa sobre el paradero de Bolsonaro, pero afirmó que se había marchado del país.

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“Lamento que haya salido de Brasil, porque podría haberse quedado y demostrar que las acusaciones no son ciertas”, manifestó Lula . “Este acto de irse de Brasil es vergonzoso”.

Ni representantes del gobierno de Brasil ni de Bolsonaro respondieron a una solicitud de comentarios de The Associated Press.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo antes el miércoles que vería con buenos ojos que Bolsonaro fuera a Estados Unidos, y lo calificó a él y a su familia como “buenas personas”.

“Las elecciones fueron realmente extrañas, y me pareció terrible”, declaró Trump a reporteros en la Base Conjunta Andrews, Maryland, a su vuelta de un acto de campaña en Texas. No ofreció más detalles, pero subrayó que no respaldaba los resultados electorales.

Líderes de todo el mundo así como la Organización de los Estados Americanos (OEA) avalaron el resultado y felicitaron a Lula, quien fue reelegido por un margen de alrededor de 4.4 millones de votos en la segunda y última vuelta.

La legisladora argentina Marcela Pagano dijo en X que presentó una demanda ante un tribunal federal en la ciudad de Puerto Iguazú a última hora del martes para solicitar una investigación al gobierno por tráfico de personas y abuso de autoridad en relación con Bolsonaro.

“El gobierno dice que ‘nunca ingresó’ (a Argentina). Si entró, alguien lo dejó entrar. Si lo quisieron sacar por un aeropuerto federal, alguien miró para otro lado”, escribió Pagano. “La frontera argentina no es un pasillo VIP de nadie. La soberanía no se negocia ni se presta”.

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El martes, el vocero de la administración de Milei, Adrián Ravier, dijo que “no hay solicitud de asilo (de Bolsonaro) y no hay nada más que agregar”.

Al derrotado candidato presidencial se le notificó el lunes una orden del Supremo Tribunal Federal para entregar sus pasaportes brasileños. En un video, afirmó que la recibió fuera de la casa donde su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, cumple una condena de 27 años de arresto domiciliario por un intento de golpe de Estado tras su derrota electoral de 2022 frente a Lula.

Tras esa derrota, Jair Bolsonaro huyó a Florida. Regresó al país tres meses después.

Flávio Bolsonaro dijo el lunes en un video que estaba intentando organizar la oposición entre sus colegas del Congreso a los resultados electorales. Su mandato de ocho años como senador expira el 31 de enero de 2027, lo que también hará que pierda el fuero especial ante el Supremo Tribunal Federal del país.

El alto tribunal investiga a Bolsonaro por utilizar supuestamente una empresa de apuestas deportivas para lavar deducciones fraudulentas de pensiones gubernamentales pagadas a ancianos. En un caso separado, se le acusa de aceptar millones de dólares de un banquero caído en desgracia.