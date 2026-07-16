Río de Janeiro. El gobierno brasileño arremetió el jueves contra los más recientes aranceles de Estados Unidos sobre ciertas importaciones brasileñas y amenazó con responder de la misma manera.

Estados Unidos anunció el miércoles un nuevo arancel del 25% sobre ciertas importaciones procedentes de Brasil, argumentando prácticas comerciales desleales de parte de la décima economía más grande del mundo.

Los aranceles, propuestos por primera vez el mes pasado, entrarán en vigor el 22 de julio. La orden exime algunos bienes que no se producen en Estados Unidos o que las autoridades temen que puedan interrumpir las cadenas de suministro, como el café, la carne de res, naranjas y jugo de naranja, así como componentes para aeronaves.

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La oficina del presidente Luiz Inácio Lula da Silva emitió el miércoles un comunicado en el que refutó las acusaciones de Estados Unidos sobre las prácticas comerciales desleales. Afirmó que el 76% de las importaciones procedentes de Estados Unidos ingresaron a Brasil libres de aranceles en 2025, y afirmó que el gravamen promedio que se aplicó a los productos estadounidenses fue de apenas el 3.1%.

Añadió que ha tomado medidas para imponer aranceles recíprocos y otras contramedidas relacionadas con el comercio.

“Brasil iniciará de inmediato con los procedimientos necesarios para invocar los mecanismos previstos en la ley de reciprocidad ... y también llevará el asunto ante el mecanismo de solución de disputas de la Organización Mundial del Comercio”, señaló el comunicado.

EE.UU. tiene un sólido superávit comercial con Brasil

Estados Unidos ha mantenido durante varios años un enorme déficit comercial con el resto del mundo, y el presidente Donald Trump ha hecho mención de esas cifras para justificar sus aranceles.

Pero las importaciones brasileñas constituyen un objetivo inusual: Estados Unidos ha acumulado de manera persistente superávits comerciales con Brasil. Tan solo el año pasado, las exportaciones de Estados Unidos hacia Brasil superaron en casi 42,000 millones de dólares a las importaciones; sólo los superávits comerciales de Estados Unidos con Holanda y Reino Unido fueron más elevados.

El nuevo arancel aplica una presión en las exportaciones del país y aumenta la incertidumbre para las empresas de ambas naciones, afirmó la Confederación Nacional de la Industria de Brasil en un comunicado dado a conocer el jueves.

El gobierno de Trump impuso originalmente un arancel del 50% a las importaciones brasileñas en julio pasado. Mencionó lo que calificó como una “cacería de brujas” contra el expresidente Jair Bolsonaro. En ese momento, el exmandatario y aliado de Trump estaba siendo juzgado por un intento de golpe de Estado luego de su derrota electoral frente a Lula en 2022, del cual fue declarado culpable. Algunos de esos aranceles fueron revocados más tarde.

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Trump, también acusó en ese momento a Brasil de prácticas comerciales desleales y dijo que había girado instrucciones al representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, para iniciar una investigación en virtud de la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974.

Como consecuencia, la oficina de Greer acusó a Brasil en junio de una aplicación laxa de medidas anticorrupción y aranceles injustos, entre otras cosas.

Lula se refirió explícitamente a estos antecedentes el miércoles, atribuyendo la más reciente ronda de aranceles a la familia Bolsonaro.

La oficina de Lula también afirmó: “Brasil no reconoce la legitimidad de investigaciones que no estén fundamentadas en las reglas multilaterales que rigen el comercio internacional”.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, señaló en la red social X en el que dio a conocer los aranceles que la medida era resultado de que Lula antepusiera “su propio ego por delante de un acuerdo” y por no negociar con Estados Unidos de buena fe.

El gobierno de Brasil rechazó esos señalamientos y sostuvo que “nunca se ha levantado de la mesa de negociación”.

Las elecciones en Brasil podrían verse afectadas

Es probable que la medida arancelaria incremente las tensiones entre ambos países de cara a las elecciones presidenciales de Brasil en octubre próximo, cuando se tiene previsto que Lula se enfrente al senador Flávio Bolsonaro, hijo de Jair Bolsonaro.

Flávio Bolsonaro republicó el comunicado de Rubio, y adjuntó el comentario: “Lula ya no está en condiciones de ser el presidente de Brasil. Estamos en un avión sin piloto”. Llamó a Lula “el Biden brasileño” y dijo que “es malhumorado, imprudente y se ha convertido en un peligro para nuestra nación”.

Los dos candidatos han intercambiado acusaciones en referencia a los impopulares aranceles de Estados Unidos, lo que deja entrever que consideran que su manejo será un factor clave en los próximos comicios.