Los brasileños votan este domingo en unas elecciones presidenciales decisivas en las que destacan el actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, y su rival ideológico, el senador Flávio Bolsonaro.

Las encuestas preelectorales indicaban que ambos tenían posibilidades de ganar en la primera vuelta, pero si ninguno de los dos obtiene la mayoría de los votos, se celebrará una segunda vuelta el 25 de octubre.

Casi 159 millones de brasileños tienen derecho a voto en la mayor economía de América Latina. Bolsonaro es aliado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, e hijo del exlíder Jair Bolsonaro, a quien Lula derrotó hace cuatro años.

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Estas son las últimas noticias:

Los brasileños utilizan máquinas de votación electrónica para votar

Los votantes brasileños elaboran listas repletas de números para recordar los números de sus candidatos y, en las urnas, marcan los dígitos correspondientes. Las autoridades brasileñas adoptaron las máquinas de votación electrónica en la década de los noventa para hacer frente al fraude que se venía produciendo desde hacía tiempo.

En elecciones anteriores se producían casos de fraude electoral o robo de urnas, y los votos individuales se falsificaban habitualmente, según la autoridad electoral de Brasil. Ahora, los resultados se dan a conocer apenas unas horas después del cierre de las urnas.

En el período previo a las elecciones de 2022, Jair Bolsonaro expresó en repetidas ocasiones dudas infundadas sobre el sistema de voto electrónico de Brasil. Nunca se ha detectado ningún fraude significativo.

La longevidad política ocupa un lugar destacado

Junto a figuras destacadas de la región, como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, Luiz Inácio Lula da Silva, de 80 años, se encuentra entre los líderes de mayor edad de las Américas.

Si Lula logra una victoria aplastante frente a Flávio Bolsonaro, de 45 años, alcanzará un hito histórico al convertirse en el hombre de más edad jamás elegido para dirigir esta nación sudamericana.

Dice que quiere llegar a los 120 años. Intentó disipar las preocupaciones publicando vídeos de sus entrenamientos para convencer a los votantes de que la edad no es más que un número.

Ya ha comenzado la votación en Brasil

Ya ha comenzado la votación en las reñidas elecciones presidenciales de Brasil.

Casi 159 millones de brasileños tienen derecho a votar en este tenso enfrentamiento político.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.