El Salvador desplegó tropas especiales en Haití luego de que cuatro soldados salvadoreños, integrantes de una misión respaldada por la ONU, desaparecieran en una emboscada de una banda criminal, informaron autoridades.

Un contingente salvadoreño llegó el jueves para apoyar la búsqueda en la zona de Plaine du Cul-de-Sac, en las afueras de Puerto Príncipe, indicó en X la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), una misión autorizada por la ONU en apoyo a Haití.

“La GSF mantiene sus operaciones en la zona en estrecha coordinación con la Policía Nacional de Haití y otros socios operativos”, señaló, y pidió a los residentes mantenerse alejados del área.

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Los cuatro militares desaparecieron el domingo pasado, cuando bandas armadas atacaron el vehículo blindado en el que regresaban a su base desde un mercado en las afueras de la capital haitiana, dijo el representante de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, al Consejo de Seguridad el lunes.

Según Waltz, los atacantes dispararon cientos de proyectiles y utilizaron explosivos contra el vehículo. El funcionario añadió que las autoridades creen que los cuatro soldados sobrevivieron.

Bukele amenaza con una ofensiva más amplía

Bukele, amenazó a los jefes de las bandas haitianas con una ofensiva más amplia si no entregan vivos a los cuatro soldados, quienes, según dijo, “fueron secuestrados de manera cobarde” cuando regresaban de comprar comida en un mercado.

“Las pandillas de Haití son satánicas y es de conocimiento público que hacen sacrificios humanos. Dios nos concederá la victoria”, afirmó.

Para el mandatario, la experiencia de sus militares en la lucha contra las pandillas salvadoreñas puede aplicarse a las bandas de Haití. Sin embargo, expertos advierten que el escenario es muy distinto, pues la tropa recién llegada no conoce el terreno ni el idioma ni la cultura de los haitianos.