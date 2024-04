El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ofreció a través de sus redes sociales 5,000 pasaportes para profesionales extranjeros “altamente cualificados”, y prometió que los que decidan instalarse en El Salvador tendrán exención de impuesto para su traslado y estatus de “ciudadanos plenos”, lo incluye el derecho al voto.

“Estamos ofreciendo 5,000 pasaportes gratuitos (equivalentes a 5,000 millones de dólares en nuestro programa de pasaportes) a científicos, ingenieros, médicos, artistas y filósofos altamente cualificados del extranjero”, publicó Bukele, y agregó que “esto representa menos del 0.1% de nuestra población, por lo que otorgarles el estatus de ciudadanos plenos, incluido el derecho al voto, no plantea ningún problema”.

El mandatario salvadoreño, que actualmente tiene una licencia de su cargo debido a su participación en la última campaña electoral, en la que fue reelegido, justificó la necesidad de este ofrecimiento bajo el argumento de que “a pesar del pequeño número, sus contribuciones tendrán un enorme impacto en nuestra sociedad y el futuro de nuestro país”.

Bukele también ofreció a los profesionales extranjeros interesados que el gobierno salvadoreño facilitará su reubicación en el país con una exención de impuesto: “garantizando 0% de impuestos y aranceles sobre el traslado de familias y activos. Esto incluye artículos de valor comercial como equipos, software y propiedad intelectual”.

LA PRENSA GRÁFICA consultó sobre esta medida con diputados de oposición y obtuvo la opinión de la diputada Marcela Villatoro, del partido ARENA, quien dijo que lo primordial debería ser anteponer los derechos de los ciudadanos salvadoreños que ya están en el país.

“Nuestro país tiene un gran potencial en su propia gente, muchos están migrando hacia otros países porque acá no tienen las oportunidades para desarrollarse, tenemos conocimiento de varios jóvenes salvadoreños que han estudiado en universidades prestigiosas de Estados Unidos y Europa y simplemente no encuentran trabajo, o si encuentran es con unos salarios que no van acorde a sus estudios. Se debería comenzar por mejorar las condiciones laborales de los salvadoreños, las mejoras salariales acorde a estudios, capacidad y experiencia”, declaró.

La legisladora de oposición opinó que antes de ver hacia el extranjero se debería potenciar a la Universidad de El Salvador (UES), a la cual el gobierno le adeuda bastante dinero.