El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ganó la nominación de la candidatura presidencial de su partido Nuevas Ideas (NI) para las elecciones de 2027, según informa este lunes la página web de ese colectivo político.

El partido Nuevas Ideas dio a conocer los “ganadores, según el total de votos escrutados ordenados de mayor a menor” de las primarias celebradas este domingo en el sitio web, donde se coloca la fotografía de Bukele, de 42 años, con la leyenda “presidente”.

En la página web no aparecen datos como el porcentaje de votos obtenido por Bukele o si hubo otro aspirante, aunque la formación no informó si habría un contendiente interno del presidente.

Bukele, que ya tiene dos períodos consecutivos en el cargo y fue habilitado para optar a un tercero por una polémica reforma constitucional, no se ha pronunciado de momento sobre las elecciones internas de su partido.

Como siguiente paso de cara a los comicios de 2027, Bukele deberá inscribir su candidatura ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en el período entre el 1 de octubre y el 19 de noviembre de 2026, de acuerdo con el calendario electoral del ente colegiado.