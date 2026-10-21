Cámaras de seguridad habrían captado los últimos movimientos conocidos del puertorriqueño Gustavo Rodríguez Meléndez, quien fue encontrado muerto en un hotel de Medellín, Colombia, en octubre.

Según una publicación del diario Q’hubo Medellín, el medio tuvo acceso a las grabaciones de un comercio cercano al hotel donde se hospedaba Rodríguez Meléndez, las cuales podrían ayudar a esclarecer qué hizo antes de ser hallado sin vida en la habitación.

Las imágenes muestran al puertorriqueño en un restaurante a las 9:44 p.m. del sábado 17 de octubre, mientras conversaba con una mujer. Rodríguez Meléndez permaneció allí durante casi dos minutos y luego salió del establecimiento, a las 9:45 p.m., aparentemente rumbo al hotel donde se alojaba desde el viernes 16 de octubre.

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Gustavo Rodríguez Meléndez, boricua horas antes de su muerte. ( Fotocaptura video )

El medio reporta que Rodríguez Meléndez habría acudido al lugar porque la mujer con la que hablabla le habría guardado su cartera, luego de que la dejara olvidada en el comercio.

Tras esos movimientos, el hombre, de 53 años, habría regresado a su habitación.

Su muerte fue confirmada el 19 de octubre, luego de que el conductor que lo transportaba por la ciudad alertara a los empleados del hotel Laureles Suites y les pidiera verificar la habitación, pues no había tenido noticias suyas.

El boricua habría sido hallado sin vida “en el suelo y con una cobija encima”, según el reporte de la Policía que atendió la escena.

Aunque los agentes que atendieron el caso hicieron constar en el reporte que no detectaron signos de violencia, trascendió que la habitación estaba desordenada, como si alguien hubiera buscado objetos en su interior.

Hasta el momento, no se han informado arrestos relacionados con el caso. La investigación continúa.