Abuya, Nigeria. Un camión cisterna cargado de gasolina explotó el martes en Nigeria, lo que provocó la muerte de por lo menos 31 personas, informó la Policía.

La explosión ocurrió en el área de Bida, en el estado de Níger, después de que el camión volcara y los lugareños corrieran al sitio para recoger el combustible derramado, dijo el portavoz de la policía Wasiu Abiodun en un comunicado. Otras 17 personas resultaron heridas en la explosión y fueron trasladadas a hospitales cercanos.

En los últimos meses, el estado de Níger, en el centro-norte del país, ha experimentado un aumento en los accidentes que involucran camiones de carga, lo que los analistas han atribuido a las malas condiciones de las carreteras y la ausencia de una red ferroviaria. El estado es un importante punto de tránsito para las mercancías que se mueven entre el norte y el sur de Nigeria.

PUBLICIDAD

Se estaba llevando a cabo una investigación para identificar al conductor, al propietario del camión cisterna y la causa del accidente, indicó el portavoz de la Policía.

El gobernador del estado de Níger, Umaru Bago, expresó que es desalentador ver que la gente intenta recoger gasolina de camiones cisterna volcados a pesar del peligro. “Este es otro evento doloroso, difícil y trágico para el pueblo y el gobierno del estado”, comentó Bago.

En enero, al menos 98 personas murieron en el estado de Níger cuando intentaron transferir gasolina de un camión cisterna accidentado a otro camión utilizando un generador.

Los precios del combustible se han disparado en Nigeria tras la eliminación de los subsidios bajo el mandato del presidente Bola Tinubu.