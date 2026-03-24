Lima. Un candidato presidencial peruano que gobernó una región azotada por el crimen denunció el lunes que un joven reventó un huevo en su cabeza en un evento político a tres semanas de las elecciones generales del 12 de abril .

César Acuña, líder del partido Alianza para el Progreso (APP) y exgobernador de la región La Libertad, se tomaba una autofoto con un joven aún no identificado quien de forma sorpresiva aplastó un huevo en la cabeza de Acuña y escapó, mostraron imágenes de medios locales popularizadas en diversas redes sociales.

El partido dijo en un comunicado que el “acto de violencia”, ocurrido el sábado durante un evento juvenil, fue ejecutado por un “adolescente que se infiltró”, pero que el suceso “no detendrá el trabajo comprometido del candidato presidencial”.

PUBLICIDAD

El sitio de internet de APP señaló que aquel día Acuña se reunió con jóvenes en un distrito capitalino y también realizó una cena con jóvenes de su grupo.

Acuña, un millonario de 73 años que hizo fortuna en el sector educativo, es uno de los 35 candidatos presidenciales de Perú. Como los demás aspirantes busca el voto clave de 6.8 millones de votantes entre 18 y 29 años, que suman el 25% de los sufragantes peruanos. En semanas recientes ha interactuado con jóvenes influenciadores de plataformas de transmisión en directo usualmente poco interesadas en política.

El partido de Acuña gobierna desde hace una década la región La Libertad donde las extorsiones, secuestros, asesinatos y explosiones contra viviendas y negocios son frecuentes. En 2025 esa región sumó 286 explosiones y del total, 136 fueron en su capital Trujillo, según la policía. Uno de los eventos más violentos ocurrió hace dos semanas cuando criminales detonaron una granada en una discoteca dejando 47 heridos .

APP junto a otros seis partidos —incluidos Fuerza Popular y Renovación Popular— son recordados por proteger desde el Parlamento a Dina Boluarte (2022-2025) la más impopular presidenta que ha tenido Perú, removida en octubre con 3% de aprobación. Evitaron varias veces que Boluarte sea destituida, pese a protestas en los Andes y en Lima que exigían la renuncia de la mandataria y que dejaron 50 civiles asesinados.

Al igual que en la región La Libertad, la violencia en Perú ha ido en aumento desde 2017, cuando comenzaron a registrarse las muertes en un sistema nacional. En 2025 se registraron 2,226 homicidios, mientras que las denuncias por extorsión sumaron 28,948, de acuerdo con cifras oficiales nacionales.