Ciudad de México. El poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) sufrió el lunes un nuevo golpe con la detención en el noroeste de México de Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, quien formaba parte de la cúpula de la organización y por el que Estados Unidos ofrecía una recompensa de cinco millones de dólares.

La captura de Flores Silva se da a dos meses del operativo militar en el que fue apresado y abatido el líder del CJNG, Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, en el estado de Jalisco, lo que desató una ola de ataques a comercios, quema de vehículos y bloqueos viales y la muerte de más de 70 personas, entre ellas 25 guardias nacionales.

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“El Jardinero” operaba como uno de los mandos regionales del CJNG y era identificado por los analistas como un posible sucesor de “El Mencho” en el liderazgo del cártel junto con Gonzalo Mendoza Gaytán, alias “El Sapo”, y Ricardo Ruiz Velasco, alias “RR”, también cabecillas de la organización.

Su captura se realizó en las inmediaciones de la comunidad del Mirador del estado de Nayarit en una operación de las fuerzas especiales de la Secretaría de Marina (SEMAR) en la que trabajaron en coordinación con la Secretaría de Seguridad federal y la Fiscalía General de la República, y con información que aportaron agencias estadounidenses, dijo el Gabinete de Seguridad en un comunicado.

El capo fue localizado en una cabaña donde había un dispositivo de seguridad que incluía 60 personas armadas y alrededor de 30 camionetas. Para apresarlo se emplearon más de quinientos elementos de las fuerzas mexicanas, aeronaves de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, seis helicópteros y cuatro aeronaves de ala fija.

Flores Silva fue encontrado en un conducto de desagüe donde fue detenido sin efectuar un solo disparo, sin personas fallecidas ni lesionadas, afirmó el comunicado.

Tras la detención se registraron quemas de comercios y bloqueos de vías en Nayarit, según reportaron medios locales. Sin ofrecer mayores detalles, el gobierno de Nayarit llamó a la población a resguardarse en sus hogares y evitar salir a las calles de no ser necesario en un comunicado.

La operación fue alabada por el embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, quien expresó en un mensaje de su cuenta de X que la detención de Flores Silva Flores marca un “paso importante” para combatir a los que se lucran del tráfico del fentanilo. “Acciones como esta fortalecen la seguridad y contribuyen a desarticular redes criminales que amenazan nuestras comunidades. Juntos, logramos resultados que hacen más seguras a nuestras naciones”, agregó.

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Orígenes de “El Jardinero”

Flores Silva, de 45 años, es originario de la localidad occidental de Huetamo, estado de Michoacán, y según datos del Gabinete de Seguridad se desempeñó como jefe de seguridad de Oseguera Cervantes y luego asumió parte de las operaciones del CJNG en los estados de Nayarit, Jalisco, México y Zacatecas para la producción y trasiego de drogas como metanfetamina, y el manejo de laboratorios clandestinos. También se le vincula a actividades de robo de combustible.

Siendo muy joven, Flores Silva fue apresado en Estados Unidos, donde cumplió una condena de cinco años por tráfico de droga, y tras su liberación regresó a México. En 2016 fue detenido por las autoridades mexicanas por su supuesta participación en una emboscada contra policías en la localidad de Soyatlán, estado de Jalisco, que ocurrió un año antes. Tres años después salió en libertad.

Desde 2021 Estados Unidos solicitó la extradición de Flores Silva para enjuiciarlo por los delitos de asociación delictuosa contra la salud y portación de arma de fuego, y cuatro años después la DEA emitió una alerta internacional y ofreció una recompensa de cinco millones de dólares por información que ayudara a su localización y captura.

¿Cómo impacta esta captura en el CJNG?

Para el especialista mexicano en seguridad David Saucedo la detención de Flores Silva representa un “buen golpe” a la cúpula del CJNG que aún estaba en proceso de reorganización tras la muerte el pasado 22 de febrero de su líder y fundador.

Sobre el impacto que podría traer esta nueva captura, Saucedo expresó a The Associated Press que los grupos criminales se “pueden reinventar rápidamente a pesar de que sus liderazgos sean detenidos” y que aunque sufran golpes fuertes “pueden seguir adelante” con sus actividades delictivas.

La DEA ha reconocido que el CJNG tiene presencia en 21 de los 32 estados de México, superando al Cártel de Sinaloa, que se estima opera en 19 estados del país. Algunos analistas consideran que la presencia del CJNG se extiende a 25 estados, con predominio en Jalisco, que es considerado su bastión. Las operaciones del cártel también se han extendido a un centenar de países, entre ellos Estados Unidos.