La modelo e influencer María Julissa, originaria de Hermosillo, Sonora, desmintió cualquier vínculo con la captura y el posterior abatimiento de Rubén Nemesio Osegurea, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

La creadora de contenido, novia del youtuber MrStiven Tc, reaccionó a la difusión de una grabación que dice: “Escúchame bien, güey. Nos cayeron a la ver**, nos vendió la güera... María Julisa”.

Según EFE, el audio atribuido a El Mencho es falso. Se trata de una creación digital realizada con inteligencia artificial y no existe constancia oficial ni periodística de que el narcotraficante grabara dicho mensaje antes de ser abatido.

A través de un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, María Julissa, quien acumula más de 3 millones de seguidores en esa red social, afirmó: “Quiero dejarlo absolutamente claro: yo no tengo nada que ver con esa situación”.

Y añadió: “No caigan en noticias falsas y consulten siempre fuentes confiables y oficiales”.