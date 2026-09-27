Opositores venezolanos marcharon este domingo en caravanas en varios estados del país para exigir el regreso “seguro” a Venezuela de la líder y premio nobel de la paz 2025, María Corina Machado, luego de las denuncias de su equipo esta semana sobre impedimentos para su retorno.A bordo de motos, coches y hasta caminando, cientos se reunieron en estados del sur como Bolívar; del suroeste como Barinas, Apure y Mérida; del noroeste como Zulia, Lara y Falcón, y del centro y norte del país, como Guárico y Carabobo, Miranda y Vargas, estas dos últimas vecinas de Caracas, donde no hubo concentración.

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Según imágenes difundidas por el Comando con Venezuela, los manifestantes estaban vestidos con camisas del partido de Machado, Vente Venezuela, y de Primero Justicia (PJ), Voluntad Popular (VP) y portaban banderas venezolanas.

Algunos estados gritaban consignas como: “María vente, aquí está tu gente” o “¡Libertad!”.

“Que venga de inmediato, ella no tiene que pedirle permiso a nadie, ella es venezolana, es una mujer íntegra (...) aquí estamos María Corina, vuelve”, pidió en una declaración a EFE la maestra Yajaira Barrios, quien participaba en la manifestación de Maracaibo, Zulia, que recorrió varias avenidas.

La protesta allí también sirvió para manifestar el descontento por los prolongados apagones que vive este estado, muy golpeado desde hace años por la crisis eléctrica que vive todo el territorio.

“Le digo a -la presidenta encargada- Delcy Rodríguez que a ella le conviene que regrese María Corina Machado porque este pueblo está sumamente molesto y esa molestia puede ser canalizada hacia un proceso electoral democrático por María Corina Machado, que ejerce el liderazgo en este momento en Venezuela”, dijo a EFE el dirigente Juan Pablo Guanipa, colaborador cercano de la opositora.

Por su parte, el coordinador municipal de VV en Maracaibo, Jorge Bocourt, reiteró la exigencia para que se defina pronto un cronograma electoral presidencial, luego de casi nueve meses de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

Esta semana cientos de opositores protestaron en Caracas para exigir el regreso de la dirigente.

El martes, el equipo de la premio nobel de la paz denunció que ella ha intentado regresar a Venezuela desde Panamá tres veces esta semana y en todas estas oportunidades se lo han impedido.

El viernes, el jefe negociador del chavismo, Jorge Rodríguez, negó que las autoridades venezolanas estén impidiendo el regreso de Machado.

El equipo de Machado asegura que son “al menos siete” las veces que su líder ha tratado de volver a su país.Cuando Machado salió de Venezuela en diciembre de 2025, mediante una operación clandestina para viajar a Oslo a recoger el Nobel de la Paz, lo hizo vía marítima con un equipo especial que partió de Curazao, según la información oficial.