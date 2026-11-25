Bogotá. Las fuerzas de seguridad rescataron a todos los rehenes que habían permanecido secuestrados durante casi un día en un supermercado de la ciudad turística de Cartagena, en el norte de Colombia, según informó el presidente Abelardo de la Espriella la madrugada de este miércoles.

“En una extraordinaria operación conjunta de la policía nacional y las Fuerzas Armadas, se rescató a todos los rehenes”, dijo en un video publicado en X, en el que aparecía junto a altos mandos militares frente al supermercado Éxito.

Las autoridades informaron que un grupo de hombres armados y con el rostro cubierto entró al supermercado y, en un principio, retuvo a 30 personas como rehenes, pero liberó al menos a cinco de ellas, que eran mujeres de la tercera edad.

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El presidente dijo que los hombres eran “delincuentes comunes” que se refugiaron en el supermercado tras un intento fallido de asaltar un camión blindado.

La toma de rehenes se produjo en un momento en que Colombia está sufriendo una ola de ataques por parte de grupos rebeldes contra objetivos gubernamentales, que recientemente se ha extendido a las zonas urbanas.

Un video compartido en las redes sociales mostraba a decenas de personas saliendo apresuradamente de un supermercado Éxito en el barrio de La Castellana, en Cartagena. Los medios locales transmitieron imágenes de francotiradores en edificios cercanos, en lo que parecía ser un enfrentamiento entre los hombres armados y la policía.

Cartagena es uno de los principales destinos turísticos de Colombia. Esta ciudad de un millón de habitantes es famosa por su arquitectura del siglo XVIII, muy bien conservada, y por sus gruesos muros de piedra, construidos para defenderla de los ataques piratas.

El aeropuerto de Cartagena suspendió temporalmente sus operaciones el martes tras el incidente. Sin embargo, más tarde informó en un mensaje de X que las operaciones estaban volviendo poco a poco a la normalidad.