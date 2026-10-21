El supertifón Champi alcanzó vientos sostenidos máximos de 185 millas por hora, una intensidad equivalente a la categoría 5, y empató con Sinlaku como la tormenta más intensa del mundo en lo que va de 2026 por velocidad del viento, según informó FOX Weather.

Supertifón Champi. ( Captura )

El boletín más reciente del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos en Guam, emitido el miércoles por la mañana, mantenía esa intensidad. Para ese momento, el centro del sistema se encontraba a unas 970 millas al oeste-noroeste de Guam y avanzaba en esa misma dirección a 17 millas por hora.

Pasó cerca de Guam sin causar daños considerables

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El domingo, 18 de octubre, el ojo de Champi pasó a unas 10 millas de la punta sur de Guam. Aunque la cercanía representó una amenaza para la isla, el centro del ciclón no impactó directamente el territorio.

En ese momento, el sistema fue clasificado como supertifón, categoría que se utiliza cuando sus vientos sostenidos alcanzan al menos 150 millas por hora. Gran parte de Guam experimentó vientos de tormenta tropical, con ráfagas que llegaron a fuerza de tifón.

La intensidad de los vientos disminuyó rápidamente al alejarse del centro del sistema. Además, el desplazamiento relativamente rápido de Champi, a entre 15 y 16 millas por hora durante su paso por la zona, limitó el tiempo de exposición a las condiciones más adversas.

La gobernadora de Guam, Lou Leon Guerrero, describió los daños como mínimos. Sin embargo, los meteorólogos advirtieron que un impacto directo del ciclón habría podido provocar consecuencias devastadoras.

¿Cómo logró intensificarse?

Tras alejarse de las islas Marianas, Champi experimentó un ciclo de reemplazo de la pared del ojo, un proceso en el que una nueva estructura de tormentas se forma alrededor de la existente y termina sustituyéndola. Este fenómeno puede provocar fluctuaciones en la intensidad del ciclón, incluido un debilitamiento temporal.

Después de ese proceso, Champi volvió a fortalecerse hasta alcanzar vientos sostenidos de 185 millas por hora.

Entre los factores que favorecieron su intensificación figuran las condiciones del océano y de la atmósfera. Un análisis de pronóstico previo señalaba que el sistema se desplazaba sobre aguas con temperaturas de entre 82 y 84 grados Fahrenheit (28 y 29 grados Celsius), además de contar con una salida favorable del aire en los niveles altos de la atmósfera.

Estas condiciones pueden facilitar el ascenso del aire dentro de la tormenta y favorecer un fortalecimiento rápido cuando otros factores atmosféricos también son propicios.

Con vientos sostenidos de 185 millas por hora, Champi alcanzó una intensidad comparable a la de los ciclones tropicales más poderosos registrados durante este año, según el reporte de FOX Weather.