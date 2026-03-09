Pekín. China pidió este lunes respetar la soberanía y la integridad territorial de Irán tras el nombramiento de su nuevo líder supremo, Mojtaba Jameneí, y reiteró su oposición a cualquier interferencia externa en los asuntos internos de otros países.

El portavoz del Ministerio de Exteriores, Guo Jiakun, afirmó que Pekín se opone a cualquier injerencia “bajo cualquier pretexto” y pidió además un alto el fuego inmediato y la vuelta al diálogo para evitar una mayor escalada del conflicto en Oriente Medio.

El portavoz indicó que la designación del nuevo líder supremo es “una decisión tomada por la parte iraní conforme a su propia Constitución”, al ser preguntado por los informes sobre el nombramiento de Mojtaba Jameneí como sucesor de su padre, el ayatolá Alí Jameneí.

Las declaraciones se producen después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que el nuevo líder iraní “no durará mucho” en el cargo si no cuenta con el visto bueno de su Administración, en medio del conflicto que enfrenta a Irán con Estados Unidos e Israel.

15 Fotos Tras los ataques, residentes reportaron lluvia negra considerada potencialmente tóxica.

El jefe de la diplomacia iraní, Abbas Aragchi, rechazó el domingo cualquier interferencia externa en el proceso de sucesión y aseguró que la elección del nuevo líder corresponde exclusivamente a las instituciones de la República Islámica.

Por su parte, China ha reiterado en los últimos días su llamamiento a un alto el fuego inmediato y ha mandado a la región a su enviado especial para Oriente Medio, Zhai Jun, quien el domingo se reunió en Arabia Saudí con el titular de Exteriores de ese país, Faisal bin Farhan.

El canciller chino, Wang Yi, afirmó el domingo que la guerra en Irán “nunca debería haber estallado” y pidió el cese inmediato de las operaciones militares, durante su rueda de prensa anual celebrada en el marco de la sesión de la Asamblea Nacional Popular (ANP), el principal evento político del país.