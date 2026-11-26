Hong Kong. China, Japón y otros socios comerciales de Estados Unidos protestaron contra las subidas de aranceles previstas por el gobierno del presidente Donald Trump y respondieron el jueves a las acusaciones de que tienen un exceso de capacidad industrial.

Los nuevos gravámenes, que probablemente entrarán en vigor a comienzos del próximo año, se anunciaron el miércoles. Su objetivo es ayudar a restablecer los aranceles a la mayoría de las economías después de que un fallo de la Corte Suprema estadounidense anuló en febrero la mayor parte de los amplios impuestos decretados por Trump, que entraron en vigor el año pasado.

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Los nuevos aranceles a las importaciones siguieron a una investigación de la Sección 301 que se prolongó durante meses. El representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, dijo que determinó que las prácticas de las 14 economías relacionadas con el exceso de capacidad y producción industrial son “irrazonables y gravan o restringen el comercio de Estados Unidos”.

China, uno de los principales socios comerciales de Washington, enfrenta un arancel del 20%. Beijing rechazó la noción de “sobrecapacidad” por considerarla una “premisa falsa”.

“China se opone a que se utilice como pretexto para maniobras políticas. Las guerras arancelarias y las guerras comerciales no sirven a los intereses de nadie”, manifestó Guo Jiakun, portavoz del Ministerio de Exteriores, en una conferencia de prensa rutinaria.

Las dos mayores economías del mundo ampliaron en dos meses su tregua comercial, que está prevista que termine el 10 de enero de 2027. Washington y Beijing acordaron la reducción del impuesto a las importaciones en listas recíprocas de productos no sensibles por valor de unos 60.000 millones de dólares.

Japón enfrentará nuevos aranceles estadounidenses de hasta el 15%. El gobierno japonés indicó que protestó ante Washington.

“Japón no tiene políticas o prácticas no basadas en el mercado, ni capacidad estructural de producción excedentaria en primer lugar”, declaró el secretario jefe del gabinete, Minoru Kihara, en una rueda de prensa el jueves.

“Es lamentable que Estados Unidos anunciara las medidas propuestas dirigidas a Japón, y hemos transmitido nuestra posición a la parte estadounidense”, agregó.

Singapur, que será afectado por una tasa arancelaria del 20%, dijo estar “muy decepcionado” con la propuesta de la Casa Blanca.

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“Las políticas económicas de Singapur no protegen nuestro mercado interno ni subsidian la manufactura para la exportación”, declaró el Ministerio de Energía, Comercio e Industria en un comunicado.

Por su parte, Malasia afirmó que “no tiene exceso de capacidad en sus sectores industriales que distorsione o perturbe los mercados globales”, y añadió que seguirá dialogando y manteniendo consultas con Estados Unidos.

Analistas afirman que las 14 economías señaladas por el gobierno estadounidense representan en su conjunto aproximadamente la mitad de la economía mundial.

Los últimos aranceles de Estados Unidos no son tan alarmantes como parecen, indicó Stephen Brown, economista jefe de Capital Economics, ya que, en esencia, sustituyen generalmente —en lugar de sumarse— a los anunciados en julio y vinculados a acusaciones de trabajo forzoso.

Aun así, los nuevos aranceles podrían contribuir al alza de los precios y “controlar la inflación subyacente de bienes hasta el próximo año”, escribió en un comentario.

En Tailandia, la vocera del gobierno Lalida Persvivatana, indicó el jueves que la propuesta de Trump, que fija el tope de aranceles en el 18%, fue más favorable de lo esperado.

“El gobierno seguirá impulsando negociaciones para asegurar niveles arancelarios competitivos y exenciones adicionales para los productos tailandeses, con el objetivo principal de proteger los mercados de exportación de Tailandia”, agregó.