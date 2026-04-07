La científica argentina Soledad Palameta Miller, de 36 años, es investigada en Brasil por el presunto robo de 24 cepas virales de alta peligrosidad en la Universidad Estatal de Campinas (Unicamp), en San Pablo, Brasil.

El caso, que involucra a su esposo, salió a la luz tras una denuncia institucional y derivó en una investigación de la Policía Federal sobre el manejo y posible destino de material biológico sensible.

La investigación comenzó luego de que la Universidad Estatal de Campinas detectara la desaparición de muestras biológicas en sus laboratorios de máxima seguridad. La institución notificó a la Policía Federal y a la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) semanas antes de la detención de Palameta, ocurrida el 23 de marzo de 2026.

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Según las autoridades, se habrían sustraído 24 cepas virales clasificadas bajo el Nivel de Bioseguridad 3, entre ellas dengue, zika, chikunguña, Epstein-Barr, herpes, coronavirus y variantes de gripe como H1N1 y H3N9. Estos agentes pueden causar enfermedades graves y requieren estrictos protocolos de manipulación.

Las principales evidencias incluyen registros de cámaras de seguridad que muestran a la científica y a su esposo, el veterinario brasileño Michael Edward Miller, ingresando a laboratorios de virología en horarios no habituales desde noviembre de 2025. La hipótesis es que trasladaron las muestras hacia congeladores ubicados en la Facultad de Ingeniería de Alimentos.

Las autoridades sanitarias informaron que las cepas fueron encontradas selladas y congeladas, lo que, según indicaron, no representó un riesgo inmediato para la salud pública. Sin embargo, se detectó un ingreso adicional de la acusada a otro laboratorio entre el 21 y el 23 de marzo, incluso después de los primeros allanamientos.

¿Fueron vendidas las cepas?

La Policía Federal investiga si las muestras fueron destinadas a la venta o al desarrollo de productos privados. Una de las líneas de investigación apunta a Agrotrix Brasil LTDA, una startup fundada por la pareja en mayo de 2025 con un capital inicial reducido.

De acuerdo con los registros, la empresa ofrecía servicios de investigación y desarrollo en ciencias naturales, además de actividades vinculadas a la agronomía y la veterinaria. La universidad aclaró que la firma solo tenía autorización para operar en un espacio de coworking, sin permiso para manipular material biológico.

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La defensa de Palameta, a cargo del abogado Pedro de Mattos Russo, informó que no realizará declaraciones debido al secreto de sumario dictado por la justicia federal de Campinas. La medida restringe el acceso público a los detalles de la causa.

La Facultad de Ingeniería de Alimentos se desvinculó de la investigada y aclaró que el manejo de patógenos de alto riesgo no formaba parte de sus funciones autorizadas. Paralelamente, la Unicamp inició un proceso administrativo que podría derivar en su expulsión.

La científica enfrenta cargos por hurto calificado, fraude procesal y transporte irregular de material biológico, delitos que contemplan penas severas en Brasil.