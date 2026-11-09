Moscú. Novaya Gazeta, el periódico independiente más célebre de Rusia, cerró sus oficinas en Moscú el lunes, al citar la presión implacable del gobierno.

Era el último gran medio independiente crítico del Kremlin que seguía activo en Rusia. Otros cerraron o trasladaron sus operaciones al extranjero después de que el presidente Vladímir Putin enviara tropas a Ucrania en febrero de 2022.

En un comunicado publicado el 30 de octubre, el periódico afirmó que las autoridades rusas y los servicios de seguridad habían “obligado a nuestro equipo editorial a cesar sus operaciones”.

“Los derechos humanos y las libertades han sido abolidos en este país, defenderlos ahora es considerado un delito, declaró el diario. Las elecciones y los órganos de gobierno elegidos han sido desmantelados de facto, las instituciones de la sociedad civil han sido borradas, la libertad de conciencia y la dignidad humana han sido pisoteadas”.

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Fundado en 1993, Novaya Gazeta pronto se hizo conocido por su periodismo combativo y su dedicación a denunciar violaciones de derechos humanos y corrupción en Rusia. Seis de sus periodistas han sido asesinados, incluida Anna Politkovskaya, quien informó sobre atrocidades durante la segunda guerra chechena al inicio del primer mandato de Putin como presidente. Fue asesinada a tiros en el edificio donde vivía en 2006.

En el último día del periódico el lunes, los periodistas retiraron lentamente los retratos de sus colegas asesinados de la redacción donde reporteros y editores planificaban su trabajo.

Tatiana Britskaya, editora del equipo de investigaciones de Novaya Gazeta, comentó que había esperado el cierre del medio casi todos los días durante los últimos cuatro años y medio.

“Es una decisión increíblemente difícil, porque esto es más que un lugar de trabajo, más que una oficina: este es nuestro hogar, y lo estamos perdiendo”, expresó.

Novaya Gazeta había enfrentado una creciente presión gubernamental a medida que el Kremlin reprimía a los críticos, con una represión aumentada tras el inicio del conflicto en Ucrania.

El veterano director Dmitry Muratov, quien compartió el Premio Nobel de la Paz de 2021 con la periodista filipina Maria Ressa, fue atacado en un tren en 2022 por un agresor que le arrojó pintura roja, lo que le causó una fuerte irritación en los ojos. Muratov dejó el cargo de director en 2023 después de que las autoridades rusas lo calificaran de “agente extranjero”, una designación que en el país tiene fuertes connotaciones peyorativas y puede acarrear un mayor escrutinio del gobierno.

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El periódico fue multado después de ser acusado de desacreditar a las fuerzas armadas, y también fue declarado agente extranjero. Las autoridades bloquearon todas sus plataformas en línea, incautaron su imprenta, revocaron su registro como medio y cerraron el sistema de donaciones que le permitía recibir apoyo de los lectores.

En un golpe final, se ordenó al periódico desalojar sus oficinas en Moscú.

Mientras los reporteros salían del edificio y se reunían en la calle, fue colocado un nuevo letrero encima de la placa que antes llevaba el nombre del periódico. Decía: “Aquí vivió Novaya Gazeta”.

Sergei Sokolov, director de Novaya Gazeta, aseguró sin embargo que la publicación regresará algún día “con fuerzas renovadas”.

“Viviremos, y estoy seguro de que este país, sumido en este etapa tas oscura, terminará por despertar. En cuanto aparezcan esas primeras señales, Novaya Gazeta regresará, con nuestros lectores y con nuestros colegas”.

Parte del personal de Novaya Gazeta salió de Rusia en 2022 y abrió un proyecto aparte, Novaya Gazeta Europe que ha sido duramente crítico del Kremlin y de su acción militar en Ucrania.