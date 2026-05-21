Londres. Un tribunal británico condenó a un camionero a prisión por introducir de contrabando cocaína en un envío de ropa interior y prendas de Skims, la marca de fajas de Kim Kardashian, informaron las autoridades el lunes.

La Agencia Nacional contra el Crimen indicó que Jakub Jan Konkel, de 40 años, conducía un camión que transportaba 28 palés de ropa de Skims desde Holanda cuando fue detenido por funcionarios fronterizos en un puerto de Essex en septiembre.

Konkel, declaró la agencia, se había detenido en el trayecto para recoger 90 kilogramos (198 libras) de cocaína, y que el camión había sido adaptado especialmente para que pudiera ocultar la droga, envuelta en paquetes de 1 kilogramo (2.2 libras), en un compartimento de las puertas traseras del camión.

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La agencia precisó que el envío de ropa era legítimo y que ni el exportador ni el importador estaban vinculados con la carga introducida de contrabando, valorada en 7 millones de libras (9.4 millones de dólares).

Según la agencia, Konkel manifestó que había aceptado transportar la droga a cambio de un pago de 4,500 euros (5,243 dólares).

Fue condenado a 13 años y medio de prisión por contrabando de drogas en el Tribunal de la Corona de Chelmsford.