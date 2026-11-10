La Policía Metropolitana de Bangkok desarticuló una red de narcotráfico que escondía cocaína en bollos de pan para luego distribuir la droga en edificios de la capital tailandesa mediante repartidores a domicilio.

La operación, que acabó con tres personas detenidas, comenzó tras una denuncia por “comportamientos sospechosos” en una vivienda de Bangkok, cuyos inquilinos “encargaban grandes cantidades de pan repetidamente, pero no lo consumían, sino que lo dejaban fuera de sus habitaciones hasta que se echaba a perder y se llenaba de hormigas”, indicaron el lunes las autoridades policiales.

Mientras seguían “el misterio de las hormigas en el condominio”, los agentes observaron un constante trasiego de personas que entraban y salían del apartamento siguiendo, aparentemente, un “sistema de turnos”.

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Durante la investigación, la Policía comprobó que varias personas permanecían en el interior de la vivienda para agujerear los bollos de pan y rellenarlos de cocaína. Posteriormente, los empaquetaban en bolsas que entregaban a los repartidores, con una media de 20 envíos diarios.

En el operativo, la Policía incautó 400 bolsas de cocaína, con un peso aproximado de 650 gramos, y también diferentes tipos de pan, envases, etiquetas, básculas y material para la preparación y venta de droga, además de una moledora, cuatro teléfonos móviles y barras de tiza blanca, utilizadas para mezclar los estupefacientes y reducir su pureza.

Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el consumo de cocaína en Tailandia sigue siendo marginal, frente al dominio de la metanfetamina, que concentró cerca del 90 % de los tratamientos por consumo de drogas en el país en el último año, con 231,669 casos.

Si bien la ley tailandesa sanciona el tráfico de estupefacientes con duros castigos, incluida la pena capital, en los últimos años el país ha flexibilizado su política antidroga al enfocarse en la rehabilitación, sobre todo de pequeños traficantes.

Por otro lado, Tailandia se convirtió en 2022 en el primer país de Asia en despenalizar el consumo de marihuana, lo que derivó en la apertura de miles de tiendas relacionadas con esta industria y en el desarrollo de un negocio que la Universidad de la Cámara de Comercio de Tailandia estima que generó unos 1,240 millones de dólares en 2025.