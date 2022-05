( The Associated Press )

Ginebra. La policía suiza investiga el hallazgo de 500 kilos (más de 1,100 libras) de cocaína por trabajadores en un almacén de Nespresso en el oeste de Suiza mientras descargaban granos de café que habían llegado en tren.

La dorga tiene un valor de venta en la calle de $50 millones.

La policía regional de Friburgo dijo la noche del jueves que la compañía alertó el lunes sobre el descubrimiento en la instalación en la ciudad de Romont e inmediatamente se estableció un “amplio perímetro de seguridad” a su alrededor con un gran despliegue de oficiales. Se llamó a los agentes de aduanas y control fronterizo.

Los primeros indicios fueron que el cargamento apareció en cinco contenedores que habían llegado por mar desde Brasil antes de ser trasladados a un tren, dijeron las autoridades.

“La cocaína incautada tiene un grado de pureza del 80%”, dijo la policía, y agregó que el alijo parecía “destinado al mercado europeo”.

El viernes, la agencia de aplicación de la ley de la Unión Europea, Europol, y el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías informaron que la disponibilidad de cocaína en Europa “probablemente esté en su punto más alto”.

Suiza no es miembro de la UE, pero es parte de la zona Schengen que permite viajar sin visa entre muchos países europeos.

El centro de monitoreo dijo que estima que el mercado minorista de cocaína de la UE tenía un valor de al menos $11,100 millones en 2020, aunque advirtió que es probable que la cifra subestime el tamaño real del mercado actual.

Dijo que las mayores cantidades de cocaína se incautan en puertos belgas, holandeses y españoles, pero cantidades cada vez mayores están apareciendo en puertos de otros lugares, “lo que sugiere que los grupos traficantes están extendiendo sus actividades a puertos donde las medidas de interdicción de cocaína pueden percibirse como menos intensivas”.

El gigante suizo de alimentos y bebidas Nestlé, propietario de Nespresso, trató de asegurarles a los clientes que “todos nuestros productos son seguros para consumir”.

“Tenemos estrictos controles de calidad para el café verde que llega a nuestros almacenes hasta el producto terminado”, dijo la compañía con sede en Vevey, Suiza, en un comunicado enviado por correo electrónico a The Associated Press. “La sustancia en cuestión no entró en contacto con ninguno de nuestros productos o equipos de producción utilizados para fabricar nuestros productos”.

Nestlé dijo que no podía proporcionar más detalles debido a la investigación policial en curso.