Una torre medieval en el corazón de la capital de Italia, cerca de las famosas ruinas del Foro Romano, colapsó parcialmente el lunes durante trabajos de renovación de la estructura, hiriendo gravemente al menos a un trabajador, informaron los medios italianos.

Cientos de turistas observaron cómo los bomberos utilizaron una escalera móvil y llevaron una camilla al nivel superior de la Torre dei Conti. Tres trabajadores fueron rescatados, mientras que uno seguía atrapado dentro de la estructura, según el periódico Corriere della Sera.

La Torre dei Conti fue construida en el siglo XIII por el papa Inocencio III como residencia para su familia. La torre fue dañada en un terremoto en 1349 y sufrió derrumbes posteriores en el siglo XVII.

Reportes de los medios italianos indicaron que tanto el alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, como el ministro de Cultura de Italia, Alessandro Giuli, estaban en el lugar.