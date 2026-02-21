Bogotá. Las autoridades sanitarias de Colombia investigan un caso sospechoso de sarampión en un hombre de 30 años con antecedente de viaje internacional, informaron este sábado el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud (INS).

“El caso se encuentra en estudio y no está confirmado. Las autoridades de salud están siguiendo los protocolos establecidos para realizar las pruebas y determinar el diagnóstico”, señaló el Ministerio en un comunicado.

De confirmarse, se trataría del primer caso importado en los últimos diez años en Colombia, país libre de sarampión autóctono desde el 24 de enero de 2014 por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El paciente, cuyo caso fue reportado en Bogotá, se encuentra “estable y bajo seguimiento médico” mientras el INS realiza el análisis de una segunda muestra y pruebas complementarias para establecer el diagnóstico definitivo en los próximos días.

Debido a su estatus de eliminación, el país aplica un algoritmo de diagnóstico basado en criterios clínicos, epidemiológicos y de laboratorio antes de confirmar oficialmente un caso, lo que implica la verificación exhaustiva de muestras y antecedentes de viaje.

Las autoridades también hicieron un llamado especial a viajeros con destino a países con casos recientes de sarampión, como México, Canadá y Estados Unidos, en línea con la alerta epidemiológica emitida este mes por la OPS ante el aumento de contagios en la región.

Las autoridades recordaron que el sarampión es una enfermedad “altamente contagiosa pero prevenible mediante la vacuna” y reiteraron que las dosis contra el sarampión y la rubéola están disponibles de manera gratuita en más de 3,000 puntos en todo el país.

El Ministerio instó a padres, cuidadores, personal de salud y viajeros a verificar y completar sus esquemas de vacunación y a acudir a los servicios médicos ante síntomas como fiebre y erupción cutánea, al tiempo que pidió a la ciudadanía informarse únicamente a través de los canales oficiales mientras se conocen los resultados definitivos.