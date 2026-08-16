El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó durante la madrugada de este domingo 16 de agosto varios terremotos con epicentro en el departamento del Chocó. Los eventos fueron registrados en el municipio de Sipí y ocurrieron con pocas horas de diferencia.

Uno de los primeros temblores de la jornada se registró a las 01:35 a. m. en el municipio chocoano. El movimiento tuvo una magnitud de 2.8 y presentó una profundidad superficial menor a 30 kilómetros.

Más tarde, a las 03:26 a. m., la entidad registró un segundo movimiento telúrico en esta zona del departamento. En esta ocasión, el sismo alcanzó una magnitud de 3.3 y tuvo una profundidad inferior a 30 kilómetros.

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El SGC continúa realizando el seguimiento de la actividad sísmica mediante su red de vigilancia sísmica. Además, cuenta con el formulario ‘Sismo sentido’, una herramienta que permite a los ciudadanos informar cómo percibieron un movimiento telúricoy aportar datos que contribuyen al análisis de estos fenómenos.

Los movimientos registrados se presentan seis días después del fuerte terremoto ocurrido en Colombia durante la mañana del lunes 10 de agosto, cuya magnitud alcanzó 7.4 y tuvo como epicentro San José del Palmar, en el departamento del Chocó.

¿Qué hacer antes, durante y después de un sismo?

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres recomienda que las familias implementen un plan de emergencia que incluya:

Elaboración de una ruta de evacuación.

Identificación de sitios seguros.

Kit de emergencia con agua, linterna, radio, alimentos no perecederos y documentos de identificación.

Además, durante el temblor se aconseja mantener la calma y protegerse en zonas estructuralmente seguras, como debajo de un escritorio o cerca de una columna, evitando permanecer cerca de puertas, ventanas o elementos que puedan desprenderse.

Después del sismo, es importante actuar con cautela y priorizar la seguridad familiar. Recuerde no utilizar ascensores, evitar correr o empujar a otros y mantenerse alejado de objetos peligrosos.

También se recomienda evaluar los daños estructurales antes de reingresar a los inmuebles, cortar los suministros básicos, como gas, agua y energía, si es seguro hacerlo, y mantenerse informado mediante medios oficiales.