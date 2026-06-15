Marius Borg Høiby, el hijo mayor de la princesa heredera de Noruega, Mette-Marit, fue condenado el lunes a cuatro años de prisión tras ser declarado culpable de violación.

Fue declarado culpable de dos de los cuatro cargos de violación que se le imputaban y absuelto de los otros dos.

También fue condenado por agresión y maltrato en el ámbito de las relaciones íntimas. Además de la pena de prisión, se le impuso a Høiby el pago de una indemnización a las víctimas.

Høiby, de 29 años, había sido acusado de agredir sexualmente a cuatro mujeres que estaban dormidas o que, por cualquier otro motivo, no podían defenderse, entre 2018 y 2024.

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Se enfrentaba a un total de 40 cargos penales, entre los que figuraban algunos por delitos menores, como agresión, delitos relacionados con las drogas e incumplimiento de una orden de alejamiento.

Høiby había negado las acusaciones de violación, pero admitió varios de los delitos menores.

La fiscalía había solicitado al Tribunal de Distrito de Oslo que le impusiera una pena de siete años y siete meses de prisión, mientras que los abogados defensores habían alegado que debía ser absuelto de los cargos de violación y que no se le impusiera una pena superior a 18 meses por los delitos que había admitido.

La sentencia no es definitiva y Høiby puede recurrir.

Høiby no acudió al juicio el lunes por motivos de salud. Siguió la lectura del veredicto a través de una conexión de vídeo desde la cárcel.

El juicio, que duró seis semanas, concluyó en marzo tras las declaraciones de varios denunciantes y la presentación de pruebas, entre las que se incluían mensajes, imágenes y vídeos del teléfono móvil de Høiby.

El caso ha suscitado un gran interés internacional debido a la relación de Høiby con la familia real. Aunque no ostenta ningún título real ni desempeña funciones oficiales, es hijo de la princesa heredera Mette-Marit, fruto de una relación anterior a su matrimonio con el príncipe heredero Haakon, heredero al trono de Noruega, y creció en el mismo hogar que el futuro rey.

El interés se ha intensificado en los últimos días debido al empeoramiento del estado de salud de Mette-Marit. La princesa heredera, que padece fibrosis pulmonar y está a la espera de un trasplante de pulmón, ha sido el centro de las disputas legales sobre si se le debería conceder a su hijo la libertad provisional antes de que se dicte sentencia. Los tribunales de apelación dictaminaron que Høiby debía permanecer detenido a la espera de la sentencia.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

NOTA DEL EDITOR: Este artículo trata el tema de las agresiones sexuales. Si tú o alguien que conoces necesita ayuda, llama al 1-800-656-4673, la línea nacional de atención a víctimas de agresiones sexuales en Estados Unidos, o al +47 800 57 000, la línea de ayuda para víctimas de abuso sexual en Noruega.