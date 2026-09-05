Un tribunal de Victoria, en Australia, condenó a Chee Kit “Max” Chong, de 47 años, a seis años de prisión por someter a una mujer indonesia a condiciones de esclavitud, obligándola a trabajar sin salario y privándola de necesidades básicas como comida, descanso y atención médica.

La sentencia fue emitida por el Tribunal del Condado de Melbourne, que además estableció un período mínimo de cuatro años antes de que Chong pueda solicitar la libertad condicional. La Policía Federal Australiana (AFP) calificó el caso como un ejemplo de esclavitud moderna ocurrida “a puertas cerradas” dentro de la comunidad.

De acuerdo con la investigación, Chong conoció a la víctima en 2015 en una iglesia de Malasia, donde ambos desarrollaron una relación cercana. El juez Peter Cahill explicó que la mujer, entonces de unos 60 años, lo trataba “como a un hijo” y llegó a ayudarlo económicamente en varias ocasiones.

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Años después, Chong la convenció de mudarse a Australia. En 2022 volvió a invitarla a vivir con su familia, supuestamente para colaborar con el cuidado de sus hijos tras el nacimiento de su segundo bebé. Sin embargo, la obligó a convertirse en empleada doméstica bajo la falsa deuda de un millón de dólares australianos, asegurando que debía compensarlo por pérdidas económicas.

Durante meses, la mujer limpió la casa, cuidó a los hijos de Chong y hasta le daba masajes en los pies, todo sin recibir remuneración, según las pruebas presentadas en el juicio. También tenía restringida su libertad de movimiento, sufría privación de alimentos y sueño, y en ocasiones dormía en el garaje o sobre las escaleras de la vivienda.

La investigación reveló además que Chong la presionaba para pedir dinero prestado a familiares en Indonesia y a su empleador, mientras les decía a vecinos y amigos que le pagaba un salario mensual de 5,000 dólares australianos, algo que el tribunal determinó era falso.

La pesadilla terminó en octubre de 2022, cuando la víctima logró salir de la casa con el pretexto de visitar a una amiga para recoger dinero. Poco después llegó a la sala de emergencias de un hospital con lesiones significativas, lo que desencadenó la investigación de la Policía Federal Australiana y el arresto de Chong.

Durante la lectura de la sentencia, el juez Cahill fue contundente al describir la conducta del acusado.

“Su trato hacia ella fue insensible y cruel. Solo terminó cuando ella abandonó su casa y necesitó atención médica”, expresó el magistrado.

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También añadió que Chong se aprovechó de la lealtad y vulnerabilidad de una mujer que había sido generosa con él durante años.

Chong negó haber mantenido a la mujer en condiciones de esclavitud y sostuvo que, en el peor de los casos, su conducta podría considerarse maltrato hacia una persona mayor. El jurado rechazó ese argumento y lo declaró culpable de posesión intencional de una esclava. Su esposa, Angie Liaw, fue absuelta por falta de pruebas.

La víctima falleció por causas naturales en 2024, antes de que concluyera el proceso judicial. Tras cumplir la parte obligatoria de su condena, Chong será elegible para solicitar libertad condicional en 2030 y podría ser deportado a Malasia.