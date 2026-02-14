Un terrible crimen conmocionó el pasado jueves al municipio de Itumbiara, en el estado de Goiás, Brasil.

El secretario de Gobierno de la localidad, Thales Machado, mató a sus dos hijos y luego se quitó la vida. En una carta que publicó en su Instagram, el funcionario de 40 años había dicho que el motivo detrás de su decisión es que la madre de sus hijos iba a viajar a San Pablo “para conocer a alguien”. “Nos vamos, yo y mis hijos, que ahora son ángeles. Por desgracia, ellos se van conmigo”, lamentó. La publicación fue borrada tras el crimen.

PUBLICIDAD

Machado le disparó a sus dos hijos de 12 y 8 años en la madrugada del jueves. El mayor fue trasladado al Hospital Municipal Modesto de Carvalho (HMMC), pero no sobrevivió a las heridas, reportó el medio local O Globo. En tanto, el menor fue operado en el Hospital Estatal de Itumbiara. Aunque permaneció algunas horas en estado crítico, finalmente falleció.

Machado era yerno del alcalde de Itumbiara, Dione Aráujo, quien lo había propuesto como precandidato a diputado estatal en las próximas elecciones. El alcalde se enfermó tras la noticia del asesinato de sus nietos y el suicidio del funcionario, detallaron medios locales. Los niños fueron velados en la casa de su abuelo.

La Alcaldía de Itumbiara decretó tres días de luto oficial a partir de este jueves, es decir, que no funcionarán los servicios públicos en las administraciones directas e indirectas. En paralelo, la Policía Civil abrió una investigación por los hechos, informó el medio local G1.

El gobernador de Goiás, Ronaldo Caiado, expresó sus condolencias y dijo sentir una “profunda tristeza por la tragedia” en sus redes sociales. “Suspendimos nuestras actividades y viajamos a Itumbiara esta mañana para expresar personalmente nuestra solidaridad”, comunicó.

El motivo detrás del crimen

Antes del crimen, el funcionario había realizado una serie de publicaciones en su cuenta de Instagram. Uno de los posteos mostraba a uno de sus hijos durante una clase de lucha mientras otro dibujaba en un cuaderno en el regazo de su padre. En la descripción de la publicación, agregó: “Que Dios siempre bendiga a mis hijos... Papá los quiere mucho”.

PUBLICIDAD

En otra publicación, contó la razón por la que mató a sus hijos y se quitó la vida. Aunque medios locales compartieron la carta, O Globo detalló que no pudo comprobar la veracidad de la misma. En ella, Machado aseguraba que la familia había “llegado a su fin” debido a que la madre de sus hijos iba a encontrarse románticamente con otra persona.

“Es difícil empezar a escribir, pero todo tiene un final. Y hoy el nuestro ha llegado a su fin... por desgracia. Siempre he intentado mantener la mayor armonía y respeto posibles en estos 15 años de mi vida familiar, pero hoy llegó a un límite improbable. Mi mujer salió de Itumbiara para San Paulo a encontrarse con alguien... días difíciles por aquí...”, expresó.

Machado sostuvo que ella “estuvo diferente durante unos días”, lo que hizo que comenzara a sospechar. “La semana pasada incluso le dije, como siempre: si no estamos bien, mantengamos el respeto y hablemos antes. Pero no me escuchó y prefirió esto de hoy... Triste”, dijo. Luego, habló de su muerte y la de sus hijos.

“Mis hijos y yo, que ahora somos ángeles que por desgracia vinieron conmigo, nos hemos ido. A todos les digo que nunca pensé que esto pasaría, pero pasó hoy. Todos saben lo intenso y genuino que soy, y ya no podría vivir con estos recuerdos”, lamentó.

Machado le pidió disculpas a Dione Aráujo: “Sé que no hay perdón, pero fue todo lo que pude hacer en este desafortunado día de mi 40 cumpleaños”. Luego apuntó contra su pareja: “Sarah, desafortunadamente, todo esto no era lo que quería. Solo quería la verdad y el respeto que lamentablemente no tuviste, e incluso con una persona tan poco calificada y engañosa que existe en nuestra ciudad”.

PUBLICIDAD

“Hice esto con el corazón roto y no sé qué más decir. Perdónenme porque lo que pasó hoy fue exactamente lo último que esperaba en la vida y en mi vida. Que Dios esté con todos ustedes”, concluyó.

Si usted se encuentra con alguien en crisis, ya sea familiar, conocido o desconocido, no deje sola a la persona, no ignore la situación; tome sus planteamientos en serio y llame a la Línea PAS.

La línea está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año y ofrece una sesión de desahogo, consejería en crisis y apoyo emocional, responde a personas de comportamiento suicida, seguidos de otros problemas de salud mental como la depresión, violencia doméstica y trastornos de ansiedad, entre otros.

Para acceso rápido, llame al teléfono 9-8-8 o al 1-800-981-0023. La comunidad sorda, tiene accesible el servicio de vídeo llamada marcando el (787) 615-4112. Además, quienes lo prefieran, también hay un chat en líneapas.assmca.pr.gov.